Fiorello: “A Sanremo con il Glass di Viva Rai2 e ospiti pazzeschi che Amadeus non conosce”

Il Tg1 sposta l’edizione serale del consueto telegiornale per fare spazio all’intervista a Fiorello, in onda alle 20.30 di sabato 30 dicembre. Intervistato da Gian Marco Chiocci, Fiorello annuncia una novità per Sanremo 2024. Sarà presente al Festival – ma senza salire sul palco principale dell’Ariston – per l’intera durata della kermesse, e non solo in occasione della serata finale come promesso. “Ci sarà il glass di VivaRai2 fuori dall’Ariston. Avrò la possibilità di entrare in Ariston, ma non di salire sul palco. L’ultima serata prenderò Amadeus e lo porterò via. Ci saranno dei cartelli con la mia faccia ‘io non posso entrare’”, ha anticipato il celebre mattatore. Ha quindi rivolto un complimento all’amico Amadeus: “Amadeus ha riportato Sanremo ai festi di quegli anni, del baudismo. Questo gli viene riconosciuto da tutti, perfino da Pippo Baudo”. Quando gli è stato chiesto se il prossimo sarà davvero l’ultimo Festival di Amadeus ha invece pronosticato: “Sì. Cioè l’ultimo adesso, ma secondo me fra due anni ritorna”.

Il rapporto con Susanna Biondo

Fiorello ha quindi raccontato l’incontro con Susanna Biondo, la donna che sarebbe diventata la compagna della sua vita: “Io e Susanna ci siamo conosciuti non giovanissimi, io avevo 36 anni, lei 32 con già due vite alle spalle. Lei aveva già una bambina, io avevo avuto una vita spericolata. Ci siamo incontrati che avevamo già vissuto tantissimo. Poi ci siamo guardati negli occhi, innamorati e insieme, senza dircelo, abbiamo costruito una terza vita insieme.Ormai siamo a 27 anni”.

Le preferenze politiche di Fiorello e la parentesi da babysitter di Giorgia Meloni

Spazio alla politica a proposito della quale Fiorello si è concesso senza esagerare: “Io voglio fare spettacolo. Vuoi sapere per chi ho votati? È finito il tempo. Ma una cosa te la posso dire. Non ho un voto netto. Le ultime tre volte che ho votato, ho cambiato due volte. Voto la persona. Non mi interessa che stia a sinistra o a destra. Le ultime volte, ho votato due volte per uno schieramento e poi c’è stato un cambio per un altro schieramento. Non è una cosa democristiana. Sto dicendo che l’ultima volta ho cambiato”. Infine, una battuta sull’esperienza di Giorgia Meloni, attuale premier, da babysitter. Com’è noto, Meloni ha fatto da babysitter per le bambine di Fiorello e Susanna Biondo. “Mia moglie diceva che era bravissima. Studiava, non faceva giocare le bimbe con le bambolette, ma amava i lego. Faceva fare le costruzioni”, ha concluso lo showman.