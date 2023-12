Intervista a Fiorello su Rai1, da Meloni babysitter a Sanremo: cambia programmazione del 30 dicembre “Stasera parlo io”, Fiorello rilascia un’intervista esclusiva al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. L’appuntamento è sabato 30 dicembre alle ore 20:35. Cambia la programmazione di Rai1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Stasera parlo io": Rosario Fiorello si racconta in un'intervista esclusiva rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Lo showman apre le porte di casa sua e ripercorre carriera e vita privata, con uno sguardo al futuro. L'intervista andrà in onda sabato 30 dicembre, alle ore 20:35 su Rai1. Per lasciare spazio alla chiacchierata tra Fiorello e Gian Marco Chiocci, ci sarà un cambio di programmazione. Vediamo tutti i dettagli.

L'intervista di Fiorello al TG1 sabato 30 dicembre: "Stasera parlo io"

Ma di cosa parlerà Fiorello nell'intervista rilasciata al direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, che andrà in onda sabato 30 dicembre alle ore 20:35 su Rai1? I temi di "Stasera parlo io" sono stati anticipati nello spot che recita: "Fiorello come non lo avete mai visto. Per la prima volta lo showman apre le porte di casa e si racconta al Tg1. Il suo futuro, Sanremo e Amadeus, la sua vita spericolata, gli amici e i nemici, la politica". Sulla sua vita, lo showman assicura: "Di tutto quello che c'è stato non toccherei niente". Nel corso dell'intervista, come anticipato, Fiorello svelerà anche segreti e retroscena di Sanremo. Quanto alla politica, il comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Rai rivela che lo showman tornerà a raccontare di quando Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio, era la babysitter di sua figlia. E tanto altro per consegnare agli spettatori un ritratto intimo di Fiorello.

Come cambia la programmazione di Rai1: slitta Affari tuoi

Per lasciare spazio a "Stasera parlo io", cambierà lievemente la programmazione di Rai1 di sabato 30 dicembre. L'intervista a Fiorello andrà in onda alle ore 20:35 su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Il programma di Amadeus, Affari tuoi, slitterà dalle 20:35 alle 21:15. Il film Note d'amore si sposterà alle ore 22:10.