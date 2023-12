Pio e Amedeo versione Emigratis a Viva Rai2: lavano i vetri, fanno soldi al semaforo e baciano Fiorello Pio e Amedeo protagonisti assoluti della puntata del 15 dicembre di Viva Rai2: fanno Emigratis, raccolgono soldi e lavano i vetri al semaforo. Arrivati al glass, poi, si baciano in bocca e baciano Fiorello che reagisce: “Disgraziati!”.

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pio e Amedeo sono stati i grandi ospiti della mattinata del 15 dicembre di Viva Rai2. Il duo comico al fine di presentare il nuovo film "Come può uno scoglio" si è improvvisato lavavetri in stile Emigratis all'ormai tipico semaforo all'esterno del Foro Italico. Deliziosa la gag con l'autista di un furgoncino che, divertito, ha ripreso tutta la scena all'interno del suo abitacolo fornendo loro anche 20 euro. "Abbiamo fatto più del cachet di Sanremo", hanno dichiarato il duo. Successivamente, hanno persino attaccato il manifesto del loro film, in tutti i cinema dal 28 dicembre. Roberto Sergio, ad della Rai, scherza in diretta con Fiorello: "Pio e Amedeo sono bravissimi. Li assumo solo se sono sovranisti". Dopo, quando entrano nel glass, finisce con un bacio tra i due e con lo stesso Fiorello che non se l'aspettava: "Questi due disgraziati".

Il bacio tra Pio e Amedeo

Entrati finalmente nel glass, Pio e Amedeo alzano ulteriormente la temperatura. Quando Fiorello rivela di aver assistito al concerto di Claudio Baglioni insieme alla moglie e seduto appena dietro i due, ha mostrato un video privato nel quale i due si accarezzavano e giocavano a baciarsi sulle note di "Amore bello". Al rientro nel glass, però, Pio e Amedeo si sono lasciati sorprendere a baciarsi per davvero. Gag irresistibile nella quale ci è finito persino Fiorello. Dopo i due si sono rivolti verso Casciari: "È inutile che guardi, a te non ti bacio". Un ciclone è passato questa mattina nel glass al Foro Italico. È stato un momento delizioso.

Il bacio a tre con Fiorello

Questo è invece il momento del bacio a tre con Fiorello (foto sotto). Se c'era un modo originale per promuovere il loro film "Come può uno scoglio", per la regia di Gennaro Nunziante, dal 28 dicembre in tutti i cinema, questo è sicuramente quello più giusto e coinvolgente.