“Fatti bella per te”, Paola Turci al Jova Beach Party dopo il matrimonio con Francesca Pascale Paola Turci che lo scorso 2 luglio ha sposato Francesca Pascale, ha portato la sua energia e positività al Jova Beach Party: ha cantato “Fatti bella per te”, il brano presentato a Sanremo nel 2017. Un invito a tutte le donne a credere sempre in loro stesse.

A cura di Gaia Martino

Ieri sul palco del Jova Beach Party a Marina di Cerveteri anche Paola Turci che ha trascinato tutti in una bolla di gioia e spensieratezza cantando e regalando un'energia incredibile al pubblico presente. Si tratta di un periodo d'oro per la cantante italiana che sabato 2 luglio 2022 ha sposato Francesca Pascale: dopo due anni di fidanzamento hanno celebrato il loro amore diventato importante e, per molti, un simbolo. Sul palco insieme a Jovanotti la Turci ha cantato, tra i vari brani, anche Fatti bella per te, un vero e proprio inno alla libertà, che presentò al Festival di Sanremo 2017.

Paola Turci canta Fatti bella per te, un invito ad amare sempre se stesse

Con tutta l'energia che la contraddistingue Paola Turci ha cantato insieme a Jovanotti Fatti bella per te, il brano estratto dall'album "Il secondo cuore" che affronta il tema dell'accettazione di sé. Si tratta di un inno alla donna che si libera dalla paura di essere giudicata dagli altri, che non nasconde le sue emozioni, che si lascia andare. Un messaggio importante quello lanciato sul palco del Jova Beach Party, da una donna che già lo scorso marzo ribadì di sentirsi così libera da non avere alcuna intenzione di farsi influenzare dai giudizi altrui. "Fantastica Paola Turci nella sera a Marina di Cerveteri" ha scritto Jovanotti sul suo profilo Instagram a corredo di alcuni scatti insieme a lei durante la loro esibizione.

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale

Sabato 2 luglio le due donne si sono sposate a Montalcino, in comune, prima di celebrare la loro unione con amici e parenti. Paola Turci durante il party ha voluto dedicare la canzone "Tu Si Na Cosa Grande" alla sua neo moglie, emozionandosi così tanto al punto da dimenticarsi alcune parole del testo. Sono seguite le fotografie su Instagram, entrambe vestite di bianco, sorridenti, e un mare di auguri e di inviti ad essere felici: "Il giorno più bello della mia vita" ha scritto Francesca Pascale. Il loro matrimonio non è stato solo il coronamento di un amore puro e felice, anche un inno alla libertà, contro ogni pregiudizio o insulto, come quelli che hanno ricevuto prima di sposarsi.