“Tu si’ ‘na cosa grande”, il video dell’omaggio di Paola Turci a Francesca Pascale durante le nozze Il video della dedica in musica di Paola Turci a Francesca Pascale nel giorno del loro matrimonio. La cantante ha reso omaggio alla compagna cantandole “Tu si’ ‘na cosa grande”, ma a causa della forte emozione ha dimenticato le parole.

A cura di Stefania Rocco

Un’emozione intensa e sincera ha guidato la dedica con la quale Paola Turci ha voluto omaggiare Francesca Pascale nel giorno del loro matrimonio, celebrato sabato 2 luglio a Montalcino. Durante il party che ha seguito la cerimonia in comune, la cantante ha voluto dedicare la canzone “Tu si' ‘na cosa grande” alla neo moglie. Un omaggio legato alle origini campane della ex compagna di Silvio Berlusconi. Il momento è stato immortalato dai presenti che hanno caricato sui social il video della canzone, filmato che mostra tutta l’emozione a stento trattenuta dall’artista, talmente intensa da indurla a dimenticare le parole. La telecamere ha inquadrato più volte il viso di Francesca. Anche lei, come Paola, ha tenuto gli occhi fissi sul viso della compagna per tutta la durata dell’esibizione senza tuttavia riuscire a celare l’emozione.

“Tu”, così Paola Turci commenta la foto delle nozze

Raggiunte da un’ondata di affetto che le ha sommerse – sui social e non solo – Paola e Francesca hanno deciso di condividere sui rispettivi profili alcune delle foto scattate durante la cerimonia. In uno scatto postato da Pascale, le due donne compaiono sorridenti e innamorate mentre posano di fronte all’obiettivo del fotografo, reggendo in mano un calice di vino. “Tu”, è il commento di Turci sotto la foto in questione, una parola che sottolinea ancora una volta quanto sia profondo il legame nato tra loro.

Un’ondata di affetto per Paola Turci e Francesca Pascale

A circondare le due spose nel giorno del loro matrimonio è stata un’ondata di affetto. Migliaia i messaggi di auguri ricevuti da Paola Turci e Francesca Pascale che sono state letteralmente sommerse da complimenti e congratulazioni. Centinaia i personaggi famosi che hanno voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza alla coppia. Da Mara Venier ad Alberto Matano, fino a J-Ax, Gigi D’Alessio, Nek, Ema Stokholma, Giorgia, Laura Pausini e tantissimi altri. I famosi si sono stretti intorno a Paola e Francesca, celebrando questo amore diventato rapidamente importante e, per tantissimi, un simbolo.