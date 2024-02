Debora Ergas: “Basta con interviste e confidenze su mia madre Sandra Milo, ho pronto l’avvocato” Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, si rivolge con un tweet a “coloro che rilasciano interviste sulla malattia e sugli ultimi giorni di vita” della madre: “Smettetela, solo noi sapevamo tutto. Ho un tenace e preparatissimo avvocato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, con un tweet pubblicato su X si è rivolta a coloro che "rilasciano dichiarazioni e interviste sulla malattia e sugli ultimi giorni di vita" della madre, sostenendo che nessuno era a conoscenza del problema di salute che aveva colpito l'attrice se non i figli e i medici. Sandra Milo è morta lo scorso 29 gennaio all'età di 90 anni, dopo aver scoperto di essere stata colpita da un tumore ai polmoni. Lo sfogo di Debora Ergas su X arriva dopo aver letto qualche intervista di persone che conoscevano Sandra Milo: "La presente è per avvisare che ho un tenace e preparatissimo avvocato".

Lo sfogo di Debora Ergas

Con un tweet Debora Ergas ha sottolineato che nessuno, se non lei ed i suoi fratelli e il medico, era a conoscenza del problema di salute che aveva colpito Sandra Milo, prima che morisse. La giornalista con un tweet si è rivolta a coloro che "rilasciano dichiarazioni e interviste sulla malattia e sugli ultimi giorni di vita di mia madre Sandra Milo". Ha così continuato: "Prego cortesemente di smetterla di esibire confidenze mai avvenute attraverso interviste o dichiarazioni. Mia madre non ha parlato con nessuno dei suoi malesseri, né di persona né tantomeno al telefono.Oltre a noi tre figli e il medico, solo due persone ne erano a conoscenza. Nessuno di loro ha mai ritenuto di dover rilasciare interviste. La presente è per avvisare che ho un tenace e preparatissimo avvocato. Grazie". Anche Azzurra De Lollis, sua sorella, a Verissimo aveva lamentato un comportamento scorretto di persone vicine alla madre, adottato dopo la morte.

Le parole di Azzurra De Lollis sulle colleghe della madre

Azzurra De Lollis la scorsa domenica, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, si è lamentata di alcune colleghe della madre che "non si sono presentate neanche in chiesa", durate i funerali. La figlia di Sandra Milo ha raccontato di aver ricevuto più affetto e vicinanza dai fan dell'attrice piuttosto che da persone a lei vicine: "Ho ricevuto più parole di amore dai fan piuttosto che dai colleghi. Non ha ricevuto gli onori e i tributi che meritava. Alcune colleghe con le quali ha lavorato, che hanno parlato di lei in tv e in radio, non le ho viste in chiesa, non ho ricevuto chiamate".