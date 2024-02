A un mese dalla morte di Sandra Milo, la figlia: “Ci hai lasciato una voragine nel cuore” La figlia di Sandra Milo ricorda la madre a un mese dalla scomparsa pubblicando una foto di lei in un momento quotidiano: “fare colazione era il nostro rito quotidiano, vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È trascorso un mese dalla morte di Sandra Milo, volto indimenticabile del mondo dello spettacolo che se n'è andata il 29 gennaio 2024, all'età di 90 anni. A quattro settimane dalla scomparsa è stata la figlia Debora Ergas a tornare a parlare della madre, facendo rivivere l'account Instagram di Sandra Milo e pubblicando una foto dell'attrice in un momento quotidiano in cui è ritratta senza trucco, mentre fa colazione.

Il ricordo di Debora Ergas

Il ricordo di Ergas racconta il mese appena trascorso in cui lei e la sua famiglia hanno dovuto abituarsi al vuoto lasciato da Milo, una presenza sempre viva nelle esistenze delle persone che amava di più. Queste le parole della figlia di Sandra Milo: "Mamma, com'eri – anzi come sei – bella anche senza trucco! Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su whatsapp, un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome "mamma", rispondere e udire "quando torni a casa? cosa si mangia stasera?", un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo "ti voglio bene", un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto. Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione – era il nostro rito quotidiano – perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore".

La morte di Sandra Milo il 29 gennaio

"Sei di nuovo leggera, nel vento", così Debora Ergas aveva salutato la madre dando la notizia della sua morte lo scorso 29 gennaio. Una notizia che aveva generato grande commozione nel mondo dello spettacolo e non solo, con una grande partecipazione di fan e seguaci che per un'intera carriera avevano seguito l'attrice e volto televisivo.