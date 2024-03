Stefano Accorsi: “Il sesso resiste all’età. Fare solo l’attore non mi basta più” Stefano Accorsi in una lunga intervista a Il Messaggero parla della sua vita sentimentale, dell’amore con Bianca Vitali e dei quattro figli: “I tre maschi vivono con me, la femmina con la madre a Parigi. Non è stato semplice trovare un equilibrio”. Sul futuro: “Fare solo l’attore non mi basta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stefano Accorsi in un'intervista a Il Messaggero ha parlato dell'amore per la moglie Bianca Vitali e della loro famiglia allargata: "Non è stato facile raggiungere un equilibrio, ma bisognava andare avanti". Il ruolo dell'attore comincia a stargli stretto, per questo motivo ha in mente di intraprendere un percorso da regista: "Sto cercando la storia giusta".

L'amore per Bianca Vitali e la famiglia allargata

Al centro di una famiglia allargata, l'attore ha quattro figli. Due, Orlando e Athena, di 17 e 14 anni, sono nati dalla storia con Laetitia Casta, altri due, Lorenzo e Alberto di 6 e 3 anni, nati dalla storia d'amore con la moglie Bianca Vitali. "I tre maschi vivono con noi a Milano, la femmina a Parigi con la mamma. Ma ci vediamo spesso" ha raccontato. "Non è stato semplice" raggiungere un equilibrio, "ma bisognava andare avanti, nella gioia e nel dolore, e l'abbiamo fatto", ha aggiunto. Stefano Accorsi ha commentato l'epilogo della sua vita sentimentale sostenendo che "l'amore e il sesso resistono all'età":

Per amore ho fatto tante cose. Ho cambiato città perché mia moglie è di Milano, e prima ancora andai a Parigi. Rendere l’impossibile possibile, questa è l’epica dell’amore. Come quando prendi la macchina e ti metti a correre di notte per ore per dare un bacio a chi ti sta nel cuore e poi tornare indietro. Insomma, l’amore ti fa rompere le gabbie dalla nostra ragionevolezza. Ti spinge a sorprendere.

Il futuro da regista: "Fare solo l'attore non mi basta"

Stefano Accorsi è protagonista di film entrati nella storia del cinema: "Fortuna, curiosità e paura di annoiarsi" ha dichiarato in merito, sostenendo di aver sempre "preso scelte, anche quando non potevo permettermelo". Nonostante il successo dei film a cui ha preso parte, fare soltanto l'attore non gli basta più: "Voglio farlo e sto cercando la storia giusta. Amo recitare ma fare solo l’attore non mi basta. Voglio vivere il cinema a 360 gradi", ha aggiunto.