C'è posta per te, Furkan Palali di Terra Amara per Roberta e sua madre: "Basta sentirti in colpa" A C'è posta per te, la storia di una Roberta che vuole dimostrare a sua madre Antonella quanto è fiera di essere sua figlia, chiedendole di smetterla di sentirsi in colpa per non essere stata una buona madre. In studio anche Furkan Palali, volto di Fikret Fekeli Yaman in Terra Amara.

Nella puntata di sabato 16 marzo 2024 di C'è Posta per te, la prima storia ha visto come protagoniste una una figlia e il desiderio di mostrare alla madre la gratitudine che prova nei suoi confronti. Roberta ha voluto ringraziare sua mamma Antonella per i sacrifici che ha dovuto fare per mantenere lei e sua sorella Federica dopo la scomparsa di suo padre. A farle una sorpresa in studio le due sue amiche di sempre e Furkan Palali, volto di Fikret Fekeli Yaman in Terra Amara, il suo attore preferito.

Il rapporto tra Roberta e sua madre Antonella

Roberta ha perso suo padre quando aveva solo 13 anni, a quel punto sua madre Antonella ha dovuto cercare un lavoro per mantenere lei e sua sorella Federica. Diventa addetta alle pulizie, sottoponendosi a turni che iniziavano alle 4 del mattino per finire alle 15. Nonostante questo, però, Roberta ci tiene a sottolineare come la madre sia sempre stata presente, dedicando del tempo a lei e a sua sorella. Tempo che, però, ha sottratto a sé stessa. "A 45 anni hai preso le redini della famiglia, mettendoti da parte e assumendo il ruolo sia di madre che di padre. Ora che sono diventata grande e che sono una mamma posso dirti quanto sei stata pazzesca. Non sentirti mai un peso per me" Roberta è immensamente grata a sua madre. Se c'è una cosa che le rimprovera, però, è il continuo incolparsi da parte di Antonella per "l'infanzia e l'adolescenza che ha dato alle sue figlie" e per "non essere riuscita a comprare l'abito da sposa per Roberta".

Roberta parla di sua madre: "Ti regalerei il mondo perché tu lo hai regalato a me"

La casa dove abita la famiglia di Roberta era un seminterrato formato da una stanza con cucina, divano bagno e un altra piccola. Se per la donna quel posto rappresenta un nido d'amore – luogo in cui sono conservati i ricordi più felici con i genitori – per Antonella è stato motivo di sofferenza, convinta che un posto così buio, rumoroso e umido non sia stato adatto per crescere due figlie. Una convinzione che Roberta prova a sradicare: "Io non provavo invidia per le mie compagne. Lì è stato dove venivo accolta nelle vostre braccia, un bellissimo nido". A proposito delle ristrettezze economiche Roberta ammette che a Natale i regali erano pochi o che la vacanza d'estate consistesse nell'andare a casa di uno zio a Ciampino è consapevole degli sforzi che sua madre ha fatto per regalarle il biglietto della sua band preferita (e accompagnandola lì alle 5 del mattino) o quando è riuscita a mandarla in viaggio di maturità. Una cosa che Antonella non riesce a perdonarsi, però, è non essere riuscita a comprare l'abito da sposa a sua figlia: "Smettila di non sentirti abbastanza o in colpa. Sei la donna migliore che conosca e per me è difficile essere come a te. Quando ero piccola le mie amiche mi chiedevano se potevano fare scambio con te, le loro mamme erano delle musone. Se avessi potuto scegliere una mamma avrei comunque scelto te. Sei sempre stata sorridente e gentile nonostante avessi molti motivi per avercela con il mondo".

La sorpresa di Roberta per sua madre, le sue amiche d'infanzia e l'attore di Terra Amara in studio

Che si tratti un paio di scarpe o l'aiuto economico che Roberta le aveva dato iniziando a lavorare a 19 anni, Antonella è sempre stata restia ad accettare i regali. Nello studio di C'è posta per te, però, non può non emozionarsi quando l'attore di Terra Amara, Furkan Palali entra per consegnarle dei giocattoli da portare ai nipoti Niccolò e Serena e per darle un premio: "L'eroina di stasera sei tu, ecco l'Oscar come mamma migliore". Per Roberta, sua madre Antonella è "un angelo che la supporta quotidianamente" e una suocera meravigliosa per suo marito "se sto con lui è anche grazie ai tuoi insegnamenti". Come amica, però, lascia un po' a desiderare e a ricordarglielo ci sono in studio le sue compagne d'infanzia: "Prometti che se ti diciamo di venire a pranzo o a prendere un caffè lo farai?". Una promessa che deve Antonella deve fare anche a sua figlia: "Io e Giuseppe ci saremo sempre per te e Federica però tu mi devi promettere che non ti devi sentire in colpa e devi dedicare del tempo per te perché te lo meriti".