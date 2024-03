Chris Martin e Dakota Johnson vicini al matrimonio: “Volevano rendere ufficiale il loro impegno” Chris Martin e Dakota Johnson, dopo una relazione di sei anni, sarebbero pronti al grande passo. L’ex moglie del cantante avrebbe dato la sua benedizione alle nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chris Martin e Dakota Johnson, dopo una relazione di sei anni, si sono fidanzati ufficialmente e il prossimo passo sarebbe il matrimonio. La notizia è arrivata al Mirror tramite una fonte vicina alla coppia: "Non hanno fretta di organizzare il matrimonio ma volevano rendere ufficiale il loro impegno". Il cantante avrebbe ricevuto il benestare dalla sua ex moglie Gwyneth Paltrow, con cui è rimasto in buoni rapporti e che sembra essere molto affezionata a Dakota Johnson.

Il fidanzamento ufficiale tra Chris Martin e Dakota Johnson

La star dei Coldplay e l'attrice di Hollywood sono sempre stati molto riservati sul loro rapporto. Al Mirror una fonte ha rivelato che: "La coppia si è fidanzata qualche tempo fa, mantenendo la notizia privata. Ora lo dicono apertamente. Sono stati innamorati l'uno dell'altro fin dal primo giorno, quindi fare il passo successivo era inevitabile. Non hanno fretta di organizzare il matrimonio ma si divertono solo a rendere ufficiale il loro impegno". Sembra che all'anulare di Dakota Johnson spesso sia comparso uno smeraldo, probabilmente l'anello di fidanzamento.

La storia d'amore di Chris Martin e Dakota Johnson

Dakota Johnson e Chris Martin hanno sempre fatto in modo di mantenere la privacy sulla loro relazione. In un'occasione, però, il cantante si è lasciato andare a una dedica d'amore pubblica. Nel 2021, durante un'esibizione nel locale londinese Shepherd's Bush Empire, prima di cantare il brano My Universe si è rivolto a Dakota Johnson, dicendole: "Questa canzone parla del mio universo. E lei è qui. Grazie piccola. Tu, tu sei il mio universo". A svelare il "segreto" della loro relazione è stata l'attrice in un'intervista a Elle, raccontando che la chiave del successo è il cercare il giusto equilibrio: "A volte usciamo, ma entrambi lavoriamo così tanto che ci piace stare a casa, in un'atmosfera confortevole e privata. Molte delle feste che facciamo, si svolgono a casa mia".