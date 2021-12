Dakota Johnson e Chris Martin, l’amore continua: l’attrice svela il segreto della loro coppia Continua la storia d’amore tra Dakota Johnson e Chris Martin. L’attrice ha svelato qual è il segreto che tiene unita la loro coppia.

A cura di Daniela Seclì

Dakota Johnson non ha mai amato sbilanciarsi troppo sulla sua vita privata. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Elle, ha fatto uno strappo alla regola. L'attrice, amatissima per avere interpretato il ruolo di Anastasia Steele nei film tratti dalle "Cinquanta sfumature" nate dalla penna di E. L. James, ha parlato della relazione con Chris Martin. La prima volta che il gossip ha parlato della loro relazione era il 2017.

Dakota Johnson e Chris Martin: il segreto della coppia

Sono ormai anni che Chris Martin e Dakota Johnson sono fidanzati e le cose sembrano andare per il meglio. Dakota Johnson, comunque fedele alla sua volontà di non sbottonarsi troppo, ha parlato solo brevemente del rapporto con il suo compagno. 32 anni lei e 44 lui, hanno trovato il giusto equilibrio nell'intento comune di coltivare una vita di coppia più "intima e privata" possibile. Così, le cose tra loro vanno per il verso giusto. Le sue parole sono state: "A volte usciamo, ma entrambi lavoriamo così tanto che ci piace stare a casa, in un'atmosfera confortevole e privata. Molte delle feste che facciamo, si svolgono a casa mia".

Dakota Johnson, l'amore e la carriera vanno a gonfie vele

L'attrice, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, sta ottenendo grandi soddisfazioni anche nella carriera. È tra i protagonisti, infatti, del film The Lost Daughter. La pellicola è diretta da Maggie Gyllenhaal ed è tratta dal romanzo di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta. Dakota Johnson interpreta Nina. Nel cast anche Olivia Colman nei panni di Leda Caruso. A proposito, Dakota Johnson ha dichiarato: