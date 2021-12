Amore a gonfie vele tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, la conferma dell’attrice La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli continua a gonfie vele, come confermato anche dalla giovane attrice che, però, non si sbilancia.

A cura di Ilaria Costabile

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio fanno ormai coppia fissa. I due attori stanno vivendo pienamente la loro storia d'amore senza nascondersi, nonostante ci tengano comunque a mantenere un certo riserbo sul loro privato, dopo le prime paparazzate insieme. Intervista dal settimanale Grazia, la 23enne romana ha ribadito di essere felice accanto all'attore pugliese, ma non si è lasciata andare a grandi dichiarazioni: "Sì, stiamo bene" ha rivelato per poi aggiungere "Non farmi dire altro".

Le parole di Benedetta Porcaroli

Restia a raccontare qualcosa che rappresenta principalmente la sfera dei suoi sentimenti, Benedetta Porcaroli conferma timidamente quanto ormai si vocifera da diverso tempo, ovvero che tra lei e Riccardo Scamarcio le cose non solo vanno a gonfie vele, ma i due praticamente vivono insieme. La giovanissima attrice, infatti, ha fatto intendere durante l'intervista rilasciata al noto settimanale di trovarsi a casa del suo compagno: "Questo periodo è un po' incasinato per le case in cui vivo" ha rivelato, riferendosi anche alla casa da lei acquistata dopo il lockdown in una precisa zona di Roma e dove, da quando è fidanzata con l'attore 42enne, frequenta in maniera saltuaria.

L'amore nato sul set

Il loro amore, di cui si è iniziato a parlare questa estate, è scoppiato sul set di un film che vedremo a breve nelle sale, ovvero "L'ombra del giorno", dove neanche a farlo apposta i due interpretano proprio una coppia di innamorati. A questo proposito, quindi, l'attrice parlando del film ha rivelato: "È un film denso, dove la storia d'amore è più grande della Guerra. Un'intensità che, quindi, ha superato anche il set ed è sfociata in qualcosa di difficile da controllare e tenere a bada, tanto che Scamarcio ha lasciato la sua compagna, Angharad Wood, da cui ha avuto anche una figlia, lasciando che lei tornasse a Londra e abbandonasse la casa in cui vivevano insieme.