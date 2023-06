Dakota Johnson fidanzata e prima fan di Chris Martin: la foto al concerto dei Coldplay a Napoli Dakota Johnson inseparabile dal suo Chris Martin. La foto fatta dai fan dei Coldplay sotto il palco le restituisce il titolo di fan numero uno del noto frontman, con il quale vive un’intensa storia d’amore da sei anni. Con loro anche il figlio Moses, avuto da Gwyneth Paltrow che, caso ha voluto, era a pochi km da loro, in Umbria.

Chris Martin e Dakota Johnson, coppia riservata da sei anni

Mai un red carpet insieme o un evento mondano. Chris Martin e Dakota Johnson di solito preferiscono rimanere defilati, a piedi nudi a Malibù, dove hanno una casa che funge da nido, lontana dal divismo di Hollywood e dai riflettori che per mesi si accendono in tour. E sono rimasti sempre uniti anche quando il The Spheres World Tour 2023 ha richiesto più di una tappa per soddisfare i milioni di fan dei Coldplay sparsi in tutto il mondo.

Di solito, il cantante non ama parlare della sua fidanzata, che a sua volta è una celebrità, e preferisce riservarsi la possibilità di un saluto fugace in qualche passaggio sotto il palco, che non manca di essere subito ripreso. Solo in un'occasione, quando nel 2021 si è esibito con i Coldplay nel locale londinese Shepherd's Bush Empire per celebrare il nuovo album Music of the Spheres, contenente un singolo con i BTS intitolato "My Universe", prima di cantarlo ha guardato verso Dakota Johnson e glielo ha dedicato: "Questa canzone parla del mio universo. E lei è qui. Grazie piccola. Tu, tu sei il mio universo".

Chris Martin a Napoli, Gwyneth Paltrow in Umbria

I video girati a Napoli, dal Lungomare a Pompei, di Chris Martin, Dakota Johnson e Moses hanno fatto ben presto il giro del web. Una famigliola felice, che vive una dimensione allargata con Gwyneth Paltrow, che caso ha voluto fosse a pochi km da loro per la sua consueta vacanza in Umbria. Con lei il marito Brad Falchuk, con il quale non è la prima volta che sceglie di fare tappa a Città di Castello per un giro tra le bancarelle vintage, la spesa nel suo generi alimentari di fiducia nella galleria di corso Cavour e il pranzo in trattoria, dove è solita mangiare tartufo e panzanella.

Cosa è successo al concerto dei Coldplay a Napoli

Tutt'altro tour sta vivendo Chris Martin, che ieri sera ha incendiato il Maradona cantando in napoletano la canzone di Pino Daniele (Napul'è) e ringraziando tutti per il calore che li ha travolti da quando, giorni prima, sono arrivati in terra partenopea. Sciarpa del Napoli al collo, grande entusiasmo per lo scudetto appena vinto: "Siamo felici di cantare qui, sono anni che aspettavo questo momento. Voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere campione d'Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano".