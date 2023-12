Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson mano nella mano su Instagram, nessuna tensione con la fidanzata dell’ex marito La fondatrice di Goop ha mostrato ai suoi follower una foto che la ritrae assieme all’attuale compagna di Chris Martin, con cui è stata sposata per undici anni.

Che Gwyneth Paltrow e Chris Martin si fossero lasciati in buoni rapporti era cosa nota, ma ora l'attrice lo dimostra condividendo tra le sue storie Instagram una foto che la ritrae mano nella mano con Dakota Johnson, fidanzata con l'ex marito da anni. La fondatrice di Goop e il cantante dei Coldplay hanno così dimostrato che si può rimanere amici dopo la fine di una relazione e ancora di più che si può legare anche con il compagno o la compagna dell'ex.

La foto di Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson

Gwyneth Paltrow aveva chiesto ai suoi follower di farle delle domande, qualcuno le aveva chiesto di postare una foto assieme a Dakota Johnson. Detto fatto, l'immagine delle due attrici è stata resa pubblica: uno scatto che le immortala mano nella mano, entrambe sorridenti e vestite con cappotto e berretto per far fronte al freddo. Tra le due i rapporti sono non solo amichevoli, ma sembra che vadano anche molto d'accordo, in passato Gwyneth Paltrow ha dichiarato di essere molto affezionata alla compagna dell'ex marito. "Siamo ottime amiche. Le voglio così tanto bene. È una persona adorabile e meravigliosa. So che può sembrare strano e poco convenzionale, ma è così", ha affermato una volta.

Il rapporto tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Gwyneth Paltrow e Chris Martin si sono sposati nel 2003. La coppia ha due figli Apple Blythe Alison Martin, nata il 14 maggio 2004 a Londra, e Moses Bruce Anthony Martin, nato l'8 aprile 2006 a New York. Nel 2014 dopo undici anni di matrimonio hanno annunciato la separazione mantenendo un ottimo rapporto per tutelare i bambini. In passato Paltrow aveva affermato di considerare l'ex marito un po' come un fratello. Dakota Johnson e il cantante dei Coldplay stanno insieme dal 2017, mentre nel 2018 Paltrow si è risposata con il produttore televisivo e regista statunitense Brad Falchuk.