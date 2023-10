Chi è Veronica Gentili, nuova conduttrice de Le Iene dopo Belen: la carriera e il fidanzato Massimo Galimberti Veronica Gentili è la nuova conduttrice de Le Iene, in onda da martedì 3 ottobre in prima serata su Italia 1, e subentra al posto di Belen Rodriguez al fianco di Max Angioni. Ha 42 anni, è nata a Roma ed è fidanzata da tempo con Massimo Galimberti, con il quale condivide una storia lontana dai riflettori.

Veronica Gentili è la nuova conduttrice de Le Iene, in onda da martedì 3 ottobre in prima serata su Italia 1, e subentra al posto di Belen Rodriguez al fianco di Max Angioni. La giornalista è comparsa per la prima volta sul grande schermo nel film di Muccino Come te nessuno mai, ma è diventata nota per aver condotto Controcorrente, noto programma tv in onda su Rete 4. Per onorare la sua pluriennale esperienza in ambito giornalistico, a Le Iene Gentili non darà solo un contributo statico in studio ma sarà anche protagonista di diversi servizi e inchieste in esterna. È fidanzata da tempo con Massimo Galimberti: i due hanno sempre voluto tenere la loro relazione lontana dai riflettori.

Chi è Veronica Gentili, giornalista e conduttrice de Le Iene

Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio 1982. Nel 2006 si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e da allora ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo debuttando in teatro. La prima esperienza al cinema risale al 1999, quando ha interpretato Francesca in "Come te nessuno mai" di Gabriele Muccino. Dal 2006 al 2013 ha fatto parte dei cast di ben 16 lungometraggi, corti, fiction e serie televisive. Successivamente ha deciso di intraprendere una carriera anche nel mondo del giornalismo, avviando una collaborazione con Il Fatto Quotidiano, grazie alla quale nel 2015 ha ottenuto l’iscrizione all’albo dei giornalisti nella sezione pubblicisti. A fare la fortuna di Gentili, però, è stata la conduzione del programma Controcorrente, in onda su Rete 4, che ha definito "un'esperienza indimenticabile". Adesso è pronta a subentrare a Le Iene al posto di Belen Rodriguez. In un'intervista recente al settimanale Chi, la giornalista aveva commentato il nuovo capitolo professionale dicendo: "È un grande salto, una sfida enorme, ma anche un'opportunità bellissima, anche in termini di visibilità".

Veronica Gentili è fidanzata con Massimo Galimberti

Il fidanzato di Veronica Gentili è Massimo Galimberti, ha 50 anni ed è nato a Pescara. Vive a Roma da anni e insegna all'università, ma lavora anche come creative producer, story editor, consulente editoriale e supervisore artistico per prodotti televisivi e cinematografici. Galimberti, dunque, vanta una carriera piuttosto notevole in un settore non troppo lontano da quello in cui lavora la giornalista. Gentili ha sempre voluto che la loro storia restasse lontana dai riflettori, cercando in generale di mantenere un certo riserbo su ogni aspetto della sua vita privata. Ultimamente, però, la neo conduttrice de Le Iene era finita al centro dei gossip per essere comparsa in alcune foto insieme a Marco Travaglio, in quello che sembrava essere un bacio tra i due. In quell'occasione, aveva così commentato l'episodio al Corriere: "Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro".

La famiglia di Veronica Gentili: chi sono i genitori della giornalista

Come anticipato, Veronica Gentili è nata a Roma nel 1982 e i suoi genitori sono Giuseppe Gentili, avvocato di professione, e Netta Vespignani, scomparsa lo scorso marzo dopo una lunga malattia. È stata una pittrice e gallerista nota nel panorama italiano, soprattutto negli ambienti romani. In passato la madre della giornalista era stata sposata con Renzo Vespignani, anche lui pittore.