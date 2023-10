Veronica Gentili sul bacio con Marco Travaglio: “Amici da anni, ne abbiamo riso” La giornalista, pronta alla conduzione de Le Iene, parla del suo rapporto con il gossip e di alcune foto che recentemente hanno ipotizzato una vicinanza con il direttore del Fatto Quotidiano: “La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro…”.

A cura di Andrea Parrella

Veronica Gentili è pronta a partire con la sua prima stagione alla conduzione de Le Iene. La giornalista, reduce dal talk show, inizia una nuova avventura in un programma in cui l'inchiesta incontra l'intrattenimento. Una nuova sfida, di cui ha parlato in un'intervista a Fanpage.it. Tra gli aspetti trattati, quello relativo al gossip e all'interesse nei confronti della sua vita privata. "Come scelta di vita io perseguo tutto il perseguibile per far sì che questo non accada – ha detto la conduttrice – lo dico evitando qualsiasi paragone con chi è venuto prima (Blasi, Marcuzzi e Belen, ndr), trattandosi di donne di spettacolo e intrattenimento, che erano già molto al centro dell'attenzione".

Il bacio con Marco Travaglio

Una traiettoria, quella della sua carriera, evidentemente diversa: "Io in questi anni ho sempre lavorato in ambito giornalistico, tenendo la mia sfera affettiva separata da quella pubblica e conto di continuare a farlo. Questo non significa che non possa accadere lo stesso, finire nelle foto del settimanale col tuo fidanzato, con quello che non è il tuo fidanzato e dicono che è il tuo fidanzato., sta nel gioco delle cose, è parte di quel baratto che fai nel momento in cui scegli di diventare un personaggio pubblico". Il riferimento velato è alla vicenda delle foto dello scorso luglio che la vedevano insieme a Marco Travaglio in quello che sembrava essere un bacio tra i due. Vicenda che ha commentato al Corriere così:

Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro…

Insomma, Gentili si racconta come distaccatar ispetto al gossip, ma possibilista: "Non si può stare con l'ansia di non potersi abbracciare qualcuno. Poi diciamolo, c'è la parte giocosa degli amici che ti dicono non ti saluteranno più o non ti daranno il bacetto per non finire sul giornale, ma quello lo sai, ti fai una risata e dici che va bene così. Sennò finisci per non salutare più nessuno".