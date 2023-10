Veronica Gentili e Max Angioni salutano Belen Rodriguez a Le Iene: “Prometto che verrà a trovarci” Veronica Gentili e Max Angioni durante la prima puntata de Le Iene salutano Belen Rodriguez: “Voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per un anno, Belen Rodriguez. Prometto che verrà a trovarci”, le parole della conduttrice.

A cura di Gaia Martino

Veronica Gentili e Max Angioni nella prima puntata de Le Iene in onda questa sera di martedì 3 ottobre hanno rivolto un pensiero a Belen Rodriguez, ex conduttrice del programma, ora lontana dalla tv perché starebbe attraversando un periodo difficile. "Tornerà a trovarci", le parole della nuova conduttrice.

Il saluto a Le Iene per Belen Rodriguez

Veronica Gentili a metà puntata de Le Iene ha rivolto un pensiero a Belen Rodriguez. "Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez". Dopo un caloroso applauso dal pubblico, Max Angioni è intervenuto con uno sketch nel quale, guardando la telecamera, ha confessato alla showgirl argentina di sentire la sua mancanza: "Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio". "Torna a trovarci, ti prometto che torna" ha concluso la Gentili prima di lasciare spazio ad un nuovo servizio.

Come sta Belen Rodriguez

Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo particolare. Nonostante il suo cuore sia tornato a battere per Elio Lorenzoni dopo la rottura da Stefano De Martino, "Non sta bene" ha detto Fabrizio Corona la scorsa domenica – 1 ottobre – ospite di Mara Venier. Secondo l'ex re dei paparazzi la showgirl starebbe attraversando un periodo difficile: ad avvalorare le indiscrezioni, la mancata partecipazione a Stasera C'è Cattelan e la perdita di peso di cui tutti i fan si sono accorti guardando le sue foto su Instagram. TgCom24 nelle ultime ore ha poi fatto sapere che i figli non sarebbero ora con lei: Luna Marì sarebbe con gli zii, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, mentre Santiago con il papà, Stefano De Martino. A prendersi cura dell'argentina la sua mamma, Veronica Cozzani, che, stando a quanto si legge, le sarebbe stata acanto tutto il tempo.