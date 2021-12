La vita privata di Veronica Gentili: il fidanzato Massimo, la madre Netta Vespignani e il fratello Conduttrice tv e giornalista, Veronica Gentili è pronta a tornare sul piccolo schermo come concorrente di Caduta Libera Campionissimi, il game show di Canale 5 che dal 16 dicembre torna con quattro appuntamenti natalizi.

A cura di Elisabetta Murina

Conduttrice del programma Stasera Italia, Controcorrente e Buoni o cattivi, ma anche giornalista e attrice. Veronica Gentili ha scritto per testate come Il Fatto Quotidiano e ha partecipato come ospite a diversi programmi televisivi, da Coffee Break a La Gabbia e L'aria che tira. E insieme ad Alvin, sarà una delle concorrenti degli appuntamenti natalizi di Caduta Libera Campionissimi con Gerry Scotti, in onda da questa sera, giovedì 16 dicembre, su Canale 5.

Veronica Gentili è fidanzata con Massimo, i due non hanno figli

Anche se ormai è un volto noto della televisione, Veronica Gentili è piuttosto riservata sulla sua vita privata. Sul suo profilo Instagram (IG @veronicagentili) condivide solo scatti della sua vita professionale e non con il fidanzato. Dalle poche informazioni che si hanno, la conduttrice dovrebbe essere legata da otto anni a Massimo, un uomo che lavora nel mondo dello spettacolo, ma lontano degli occhi sempre attenti delle telecamere. Di professione, infatti, dovrebbe essere uno sceneggiatore in ambito cinematografico. I due non sono sposati e non hanno figli.

La famiglia di Veronica Gentili

Veronica Gentili è nata a Roma 39 anni fa. Sua madre è Netta Vespignani, scomparsa lo scorso marzo dopo una lunga malattia. È stata una pittrice e gallerista nota nel panorama italiano, soprattutto negli ambienti romani, sposata con Renzo Vespignani, anche lui pittore. La conduttrice ha annunciato così la notizia della sua morte: "Mamma ci ha lasciato ma il suo ricordo resta in tutti i coloro che l'hanno amata. Una personalità vivace, una protagonista, un'artista straordinaria".

Chi è il fratello Alessandro Vespignani

Il fratello di Veronica Gentili è Alessandro Vespignani, fisico ed epidemiologo. Da diversi anni vive negli Stati Uniti, dove dirige il Network Science Institute, occupandosi di sistemi tecno-sociali e applicando le sue conoscenze alla diffusione delle malattie. Come ricercatore, ha collaborato con l’Università di Yale e con quella di Leida, nei Paesi Bassi. Durante la pandemia, si è dedicato allo studio del coronavirus.