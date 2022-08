Anne Heche è stata cremata, i figli: “La nostra mamma riposa all’Hollywood Forever Cemetery” In un comunicato, i figli dell’attrice morta a seguito di un grave incidente d’auto: “Siamo convinti che nostra mamma amerebbe il luogo che abbiamo scelto per lei, è bellissimo e tranquillo”.

A cura di Daniela Seclì

Il 14 agosto, venivano staccati i macchinari che tenevano in vita Anne Heche. L'attrice è morta a seguito delle ferite riportate in un incidente d'auto. In queste ore, si è tenuta la cremazione e la sepoltura, avvenuta presso l'Hollywood Forever Cemetery, cimitero di Los Angeles dove riposano molte star. I figli Homer e Atlas hanno rilasciato un comunicato tramite The Associated Press.

Perché i figli hanno scelto l'Hollywood Forever Cemetery: "È stato un segno"

I figli dell'attrice Anne Heche, Homer Laffoon e Atlas Tupper hanno fatto sapere perché hanno scelto l'Hollywood Forever Cemetery come luogo di sepoltura:

Siamo convinti che nostra mamma amerebbe il luogo che abbiamo scelto per lei, è bellissimo, tranquillo e sarà tra i suoi pari di Hollywood. Ma soprattutto, Hollywood Forever è un posto pieno di vita, dove le persone vanno a vedere dei film, ad assistere a concerti e altri eventi.

Proprio così. Nella stessa struttura vengono organizzati anche importanti eventi culturali. Così, nei giorni scorsi Homer Laffoon è andato ad assistere al concerto dei My Morning Jacket. Aveva acquistato i biglietti prima della morte della madre. È rimasto piacevolmente colpito dall'atmosfera che si respirava e "lo ha preso come un segno che le ceneri dovessero riposare lì", spiega Hollywood Reporter.

La morte di Anne Heche e l'affetto che ha travolto la famiglia

Anne Heche è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale venerdì 5 agosto. L'auto su cui viaggiava ha preso fuoco, aggravando le già serie ferite riportate nell'impatto. L'11 agosto, l'attrice è stata dichiarata clinicamente morta. Dopo la donazione degli organi, il 14 agosto, sono stati staccati i macchinari. I figli di Anne Heche hanno voluto ringraziare tutti coloro che li hanno avvolti con il loro affetto: