“Anne Heche è cerebralmente morta, staccheranno le macchine”, l’annuncio del portavoce della famiglia Anne Heche è stata dichiarata cerebralmente morta, la famiglia staccherà le macchine che la tengono in vita, poi avvierà la donazione degli organi, come da volontà dell’attrice.

A cura di Ilaria Costabile

Anne Heche, l'attrice che la scorsa settimana è stata vittima di un terribile incidente d'auto, è stata dichiarata cerebralmente morta, dopo essere finita in coma a seguito del violentissimo impatto della macchina di cui era alla guida. Secondo quanto riportato da TMZ, la famiglia staccherà le macchine che la tengono in vita e avvierà la donazione degli organi, come da volontà dell'attrice.

L'attrice ha chiesto la donazione degli organi

È un rappresentate della famiglia di Anne Heche a dare la terribile notizia della sua morte imminente: "Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimanein coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva" si legge sulle pagine di TMZ, dove si specifica che il supporto vitale delle macchine è ancora attivo per stabilire se gli organi della 53enne siano idonei alla donazione: "È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali" ribadisce il portavoce della famiglia Heche che aggiunge:

Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills.

Il ricordo della famiglia di Anne Heche

La dichiarazione rilasciata nelle ultime ore continua con un messaggio di cordoglio e un ricordo dell'attrice, le cui condizioni erano terribilmente gravi sin dall'arrivo in ospedale, dove però Heche ha lottato fino all'ultimo per recuperare, purtroppo invano:

Anne aveva un cuore enorme e ha toccato tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Più che il suo straordinario talento, ha visto diffondere gentilezza e gioia come il lavoro della sua vita, specialmente muovere l'ago per accettare chi ami. Lei sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e immensamente mancata per la sua luce.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia e i test fatti a seguito dell'incidente, l'attrice quando si è schiantata con la sua auto contro un'abitazione provocando un terribile incendio, era sotto l'effetto di cocaina, ma non di alcolici, sebbene fosse stata fotografata in auto con una bottiglia di vodka. Heche ha perso accidentalmente il controllo della macchina e a seguito dell'incendio, secondo quanto riportato dal DailyMail c'è voluta più di un'ora per spegnere completamente le fiamme, che però avevano già riempito il corpo della donna di ustioni.