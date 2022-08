Rivelati dettagli sulla morte di Anne Heche: “Gravi danni per inalazioni e ustioni” Secondo quanto riportano i media americani, che hanno avuto accesso al rapporto del medico legale, a provocare la morte di Anne Heche sono state le “ustioni e le inalazioni”, oltre alla grave lesione cerebrale a seguito dell’incidente.

A cura di Ilaria Costabile

Anne Heche è morta lo scorso 12 agosto, dopo che la famiglia ha staccato i macchinari che la tenevano in vita, dal momento che l'attrice era stata dichiarata cerebralmente morta dai medici che la tenevano sotto osservazione. Nelle ultime ore i media americani hanno diffuso ulteriori dettagli sulle cause della morte, sopraggiunta a seguito dei danni provocati da un terribile incidente stradale che aveva coinvolto la 53enne una settimana prima.

Le cause del decesso

Secondo quanto riportato da Usa Today, che ha citato il rapporto del medico legale effettuato nella contea di Los Angeles, che individua come cause delle morte "inalazioni e ustioni". L'attrice è stata infatti estratta dalla macchina di cui era al volante, che schiantandosi contro un'abitazione a tutta velocità, dopo che Heche aveva perso il controllo del veicolo, ha innescato un incendio che ha contribuito all'aggravarsi delle condizioni dell'attrice, già vittima di una "grave lesione cerebrale anossica" e di una "frattura dello sterno dovuta a un trauma contusivo da impatto", almeno questo è quanto si evince dall'autopsia.

La morte cerebrale dell'attrice

Anne Heche, deceduta nove giorni dopo il tragico incidente, era arrivata in ospedale in condizioni piuttosto gravi e fin da subito le possibilità che potesse riprendersi erano davvero scarse. Dopo qualche giorno, infatti, la mancanza di ossigeno al cervello ha indotto un coma naturale, dal quale poi l'attrice è stata dichiarata "cerebralmente morta" lo scorso 11 agosto. I familiari, seguendo le volontà della donna, hanno tenuto accese le macchine che la tenevano in vita per testare il funzionamento degli organi e avviare poi l'espianto per la donazione.

La dinamica dell'incidente

Nella ricostruzione dell'incidente sono state avviate anche delle indagini che hanno messo in luce lo stato in cui si trovava l'attrice al momento dell'impatto: non vi erano tracce di alcol, ma nelle ore precedenti alla tragedia vi era stato uso di cocaina. Heche ha perso accidentalmente il controllo della macchina e a seguito dell'incendio, secondo quanto riportato dal DailyMail c'è voluta più di un'ora per spegnere completamente le fiamme, che però avevano già riempito il corpo della donna di ustioni.