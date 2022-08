Robert De Niro ricorda Anne Heche: “Triste per la sua morte” Robert De Niro, in una dichiarazione rilasciata al popolare magazine THR, ha fatto sapere di essere “molto triste per la scomparsa tragica di Anne Heche”. I due avevano condiviso il set nel film di Barry Levinson “Sesso & Potere”.

Robert De Niro aveva lavorato con Anne Heche nel film Wag the Dog di Barry Levinson, da noi arrivato con il titolo "Sesso & Potere". In una dichiarazione rilasciata al The Hollywood Reporter, Robert De Niro ha espresso il suo cordoglio per la morte di Anne Heche.

Il messaggio di Robert De Niro

Robert De Niro, in una dichiarazione rilasciata al popolare magazine THR, ha fatto sapere di essere "molto triste per la scomparsa tragica di Anne Heche". E ancora: "Era un'attrice straordinaria, meravigliosa. Mi è piaciuto tanto lavorare con lei in "Wag the Dog". Che notizia triste".

Morte Anne Heche: prevista donazione degli organi

Dichiarata morta venerdì, Anne Heche è rimasta attaccata al respiratore artificiale, nell'attesa che fosse possibile trovare qualcuno a cui poter donare gli organi. L'attrice di Psycho (Gus van Sant), So cosa hai fatto e Donnie Brasco era tenuta in vita in maniera artificiale, ma TMZ ha confermato la notizia della fine di tutto: "Anne Heche è stata pacificamente staccata dal respiratore'". L'attrice è stata staccata domenica pomeriggio quando sono state avviate le pratiche per prelevare "alcuni dei suoi organi" per la donazione come ha spiegato un rappresentante della famiglia.

La carriera di Anne Heche

Anne Heche entra a far parte del cast di Destini, una soap opera ambientata a New York, diventata poi anche la sua città, e da quel momento la sua carriera conosce un momento di crescita esponenziale interpretando due ruoli, le gemelle Marley e Vicky Hudson. Per questo doppio ruolo, vince un Emmy nel 1991. . Per quattro anni ha interpretato il "doppio" ruolo delle gemelle Marley e Vicky Hudson, vincendo un Emmy nel 1991. Il debutto sul grande schermo è del 1993 con il film Le Avventure di Huck Finn. I film a cui partecipa sono sempre più importanti soprattutto tra la seconda metà degli anni '90 e i primi anni 2000: Donnie Brasco, il remake di Psycho firmato da Gus Van Sant, il popolare horror So cosa hai fatto. Poi: Il tocco del diavolo, Sesso & Potere, L'ora della verità. L'ultimo film, del 2021, è stato 13 Minutes.