“Abbiamo perso la luce, ma ora mamma è libera”: il dolore dei figli dopo la morte di Anne Heche I figli di Anne Heche: “Abbiamo perso la luce più luminosa, ma io e mio fratello siamo consapevoli che ora ha smesso di soffrire”.

Solo qualche settimaan fa, Anne Heche pubblicava una foto su Instagram insieme ai suoi due figli, Atlas e Homer, scrivendo in didascalia: "Luckiest mom", madre fortunata. Oggi che non c'è più, dopo la tragica morte arrivata una settimana dopo il gravissimo incidente stradale nel quale è stata coinvolta, il più grande dei figli, Homer, rilascia un comunicato: "Abbiamo perso la luce più luminosa, ma io e mio fratello siamo consapevoli che ora ha smesso di soffrire".

Le parole del figlio di Anne Heche

Il figlio di Anne Heche ha reso omaggio a sua madre, morta ieri, in un comunicato nel quale rivela che la famiglia con lei perde "un'anima gentile e gioiosa, una madre amorevole e un'amica leale". Ecco le sue parole per intero:

Mio fratello Atlas ed io abbiamo perso nostra madre. Dopo sei giorni di oscillazioni emotive quasi incredibili, rimango con una tristezza profonda e senza parole. Spero che mia madre sia libera dal dolore e cominciando a esplorare quella che mi piace immaginare come la sua eterna libertà.

L'incidente

Venerdì scorso, Anne Heche guidava la sua auto, che stava viaggiando ad alta velocità, quando è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro le mura di una residenza. L'auto è stata subito avvolta dalle fiamme. Dopo una settimana di coma, la famiglia ha deciso di togliere il supporto vitale. "Anne ci mancherà profondamente, ma sopravvive attraverso i suoi bellissimi figli, attraverso il suo lavoro e la sua appassionata difesa della vita. Attraverso il coraggio di difendere le idee, sempre fedele alla sua idea di verità, diffondendo il messaggio di amore e accettazione". Il riferimento, ovviamente, è alla storia con Ellen DeGeneres che le ha causato ostracismo a Hollywood: "Non mi fanno più lavorare", dichiarò all'epoca. La stessa Ellen DeGeneres ha pubblicato una storia in cui esprime profonda tristezza per la morte della sua ex compagna Anne Heche.