Come sta Anne Heche dopo l’incidente con l’auto che ha preso fuoco: “È in terapia intensiva” Come sta Anne Heche, vittima di un drammatico incidente in auto che ha fatto scoppiare un incendio: l’attrice sarebbe “attualmente stabile” dopo essere stata intubata. Riporta gravi ustioni, l’ex marito James Tupper chiede preghiere.

A cura di Gaia Martino

Ieri è giunta notizia del drammatico incidente di cui è stata vittima l'attrice Anne Heche. Si trovava a bordo della sua auto, una Mini Cooper blu, quando si è schiantata contro una casa del quartiere di Mar Vista a Los Angeles poiché viaggiava ad una velocità elevata: sia la macchina sia l'abitazione hanno preso fuoco, "ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere il fuoco" ha dichiarato Brian Humphrey dei Vigili del Fuoco di Los Angeles. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica esatta dell'incidente che non ha causato danni ad altre persone: gli agenti non hanno ancora potuto intervistare l'attrice per conoscere cosa è accaduto, i portali inglesi riportano notizie su come sta ora.

Anne Heche in terapia intensiva dopo l'incidente

Anne Heche vittima di un pericoloso incidente si trova in ospedale, ricoverata. Ieri la CNN faceva sapere che le condizioni dell'attrice erano critiche. Dal video che circola su Twitter – che mostra il momento del trasporto in ambulanza – si nota che l'attrice, probabilmente a causa del forte dolore, prova a liberarsi delle bende ed alzarsi.

Nelle ultime ore però il sito People.it ha riportato le parole di una fonte vicino all'attrice che fa sapere che "Attualmente è in condizioni stabili". Dopo essere stata intubata e dopo aver riportato ustioni, i cari chiedono pensieri e preghiere affinché possa riprendersi presto dalle conseguenze del drammatico schianto che ha fatto scoppiare un incendio. "La sua famiglia e i suoi amici chiedono pensieri e preghiere, e di rispettare la sua privacy in questo momento difficile" ha continuato la fonte, si legge.

Anche la CNN aggiorna i lettori, rassicurandoli spiegando che "si trova in terapia intensiva ed ha davanti a sé una lunga convalescenza". Nella disgrazia, è fortunata per essere viva, si legge ancora.

Il messaggio di sostegno dell'ex marito James Tupper

Tantissimi fan stanno mostrando vicinanza all'attrice che in autunno sarà in Lifetime's Girl in Room 13, reciterà anche nel prossimo thriller horror Full Ride. L'ex marito James Tupper su Instagram ha scritto a corredo di una foto di lei insieme al loro figlio Atlas nato nel 2009: "Pensieri e preghiere per questa bella donna, attrice e madre Anne Heche ti vogliamo bene". Anne Heche è anche mamma di Homer, 20 anni, nato dal matrimonio con Coley Laffoon.