L’attrice Anne Heche ricoverata in condizioni critiche dopo un incidente, l’auto ha preso fuoco Drammatico incidente stradale per l’attrice Anne Heche che si è schiantata con la sua auto contro una casa a Los Angeles. Il veicolo ha preso fuoco e la donna è stata trasportata in ospedale.

A cura di Stefania Rocco

L’attrice Anne Heche è stata ricoverata in ospedale dopo un drammatico incidente stradale. Secondo quanto riporta la CNN, la donna si trovava a bordo della sua auto quando, forse a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi contro una casa nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles. A causa della violenza dell’impatto, il veicolo a bordo del quale viaggiava l’attrice, una Mini Cooper blu, ha preso fuoco. Anche l'abitazione contro cui l'automobile si è schiantata è andata in fiamme.

Anne Heche trasportata in ospedale in condizioni critiche

I vigili del fuoco intervenuti sul posto, secondo quanto riferito dai media locali, avrebbero impiegato più di un’ora a domare le fiamme ed estrarre l’atrice dall’automobile. Heche, 53 anni, è stata quindi trasportata d’urgenza in un ospedale vicino. Le sue condizioni sono critiche. Avrebbe riportato numerose ustioni. “Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato”, ha dichiarato Brian Humphrey dei vigili del fuoco di Los Angeles.

L’attrice Anne Heche

Anne Heche, attrice, è stata la ex compagna di Ellen DeGeneres. È stata tra le prime attrici americane a fare coming out, raccontando pubblicamente la sua bisessualità. Nata nell’Ohio, la vita di Heche è stata costellata da eventi tragici, dalla morte del padre quando la donna aveva appena 14 anni, a quella della sorella, avvenuta nel 2006. Diversi i film cui l’attrice ha preso parte, da "Il tocco del diavolo" a "Sesso & Potere", "Donnie Brasco", "Psycho" di Gus Van Sant, "Catfight – Botte da amiche", "L'ora della verità" fino all’ultimo, "13 Minutes", uscito nel 2021. L’attrice è diventata nota alla fine degli anni ’80 con i ruoli di i Vicky Hudson e Marley Love nella soap opera "Another World". Tra i suoi ex compagni anche l’attore James Tupper.