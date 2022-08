È morta Anne Heche, l’attrice aveva 53 anni ed era in coma dopo un grave incidente d’auto È morta Anne Heche. L’attrice aveva 53 anni e lo scorso 5 agosto era rimasta coinvolta in un violentissimo incidente stradale, dopo il quale era stata dichiarata cerebralmente morta. La famiglia ha deciso di staccare la spina che la teneva in vita.

A cura di Elisabetta Murina

È morta Anne Heche. L'attrice, 53 anni, era stata dichiarata cerebralmente morta dopo essere finita in coma a seguito di un violentissimo incidente stradale. A darne notizia è la famiglia e nei minuti successivi è stata poi confermata da diverse fonti internazionali, tra cui il Guardian. Negli stessi minuti è arrivato il post di addio dell'amica dell'attrice, Nancy Davis.

L'attrice aveva perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro una casa nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles, lo scorso 6 agosto. Il veicolo a bordo del quale viaggiava ha preso fuoco. La famiglia ha staccato le macchine che la tenevano in vita e, come da sua volontà, avvierà la donazione degli organi.

L'incidente stradale di Anne Heche

Lo scorso 6 agosto Anne Heche è rimasta coinvolta in un violentissimo incidente stradale. Si trovava a bordo della sua auto, una Mini Cooper Blu, quando ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi contro una casa del quartiere Mar Vista, a Los Angeles. Il veicolo ha poi preso fuoco, così come l'abitazione contro cui si è schiantata.

Dopo l'impatto è stata trasferita d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse critiche fin dall'inizio. "Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva", aveva fatto sapere una fonte al sito americano TMZ poco prima del decesso. E il portavoce della famiglia ha annunciato la scelta di donare i suoi organi, che dovrebbe avvenire a breve.

La carriera da attrice

Nata in Ohio, Anne Heche ha avuto una infanzia difficile, segnata da tragici eventi: il padre è morto per AIDS quando aveva 14 anni e, nello stesso anno, anche il fratello Nate ha perso la vita in un incidente stradale. Poco più che adolescente si è trasferita a Chicago, dove per mantenersi ha iniziato a esibirsi come cantante in vari locali.

Ma la svolta nella sua carriera è arrivata subito dopo il diploma, negli anni Ottanta, quando è entrata a far parte del cast di Destini, una soap opera ambientata a New York, diventata poi anche la sua città. Per quattro anni ha interpretato il "doppio" ruolo delle gemelle Marley e Vicky Hudson, vincendo un Emmy nel 1991. Il debutto sul grande schermo nel 1993 con il film Le Avventure di Huck Finn. Diversi poi i film ai quali ha preso parte: da Donnie Brasco al remake di Psycho firmato da Gus Van Sant, all'horror So cosa hai fatto. Poi ancora Il tocco del diavolo, Sesso & Potere, L'ora della verità, fino all’ultimo 13 Minutes, uscito nel 2021. Per il piccolo schermo, celebre il suo ruolo nella serie Chicago PD.

Anne Heche e la relazione con Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres e Anne Heche

Dopo due anni di relazione con Steve Martin, Anne Heche è finita la centro dei gossip per la sua relazione con l'attrice Ellen DeGeneres. È stata tra le prime star americane a fare coming out, tanto che i giornali di tutto il mondo hanno immediatamente diffuso la notizia. La coppia è uscita allo scoperto nel 1997, quando ha assistito insieme alla premiere del film Volcano. Pare che il loro rapporto sia durato circa tre anni, fino al 2000 e che l'attrice lo consideri come una piccola parte della sua vita, come aveva raccontato nel corso di un'intervista a PageSix: "Questo è stato un momento della mia vita in cui mi è stata data la gloria di poter difendere ciò in cui credo e ho fin da quando ero una bambina”.