L’amore ‘scandaloso’ tra Anne Heche e Ellen DeGeneres: “Per 10 anni non mi hanno fatto lavorare” Quella di Anne Heche, morta a 53 anni dopo un indicente, è stata una carriera divisa in due, prima e dopo la relazione omosessuale con Ellen DeGeneres. Una storia che la tagliò fuori dai giochi di Hollywood, ma senza rimpianti: “Sono fiera di aver fatto parte di una rivoluzione che ci ha portati verso una maggiore uguaglianza. Eppure c’è ancora molto da fare”.

A cura di Andrea Parrella

"Un giorno triste, mando alla famiglia di Anne, ai suoi figli e i suoi amici tutto il mio amore". Poche parole in una storia di Instagram per l'addio di Ellen DeGeneres a Anne Heche, la sua ex compagna. Non è un saluto come gli altri e tornando indietro nel tempo non è difficile capire perché.

La scomparsa di Anne Heche, morta in seguito a un incidente stradale il 12 agosto 2022, è uno di quegli eventi che segna per la drammaticità del fatto e perché ovviamente prematura, l'attrice aveva soli 53 anni. È stata un'interprete di valore, pur non essendo riuscita a trovare ruoli che consacrassero concretamente il suo talento, ma il racconto della sua carriera artistica non può essere scisso da quello della vita personale, protagonista di quella relazione sentimentale con Ellen DeGeneres che fece scalpore al tempo e che ha in un certo senso spianato la strada all'era dell'inclusività che viviamo oggi.

La storia d'amore iniziata nel 1997

Heche e Degeneres si erano conosciute nel 1997, trovando una connessione istantanea: "Fu una chimica difficile da descrivere", aveva poi raccontato l'attrice parlando di quell'incontro a un party di Vanity Fair. E allo stesso tempo DeGeneres ammise di non trovarla solo attraente, descrivendola come "unica". La relazione non poteva che viaggiare di pari passo con il racconto di questa storia, al tempo così fuori dagli schemi e quindi affamata di una narrazione necessaria.

Galeotto fu quel red carpet

Una copertina del Time in cui dichiarava pubblicamente la sua omosessualità accompagnò l'uscita del film Vulcano – Los Angeles, nel 1997. Sul red carpet Heche ci andò proprio con Ellen DeGeneres e la cosa cambiò radicalmente la percezione pubblica di entrambe, nonché la carriera, visto che Heche ricordò in un'intervista del 2018: "Ci fu fu detto che il mio contratto con Fox sarebbe finito e sarei stata licenziata". Il clima di ostilità era totale e la stessa Ellen, al tempo protagonista dell'omonima sit-com che le garantiva spalle più larghe e una maggiore sicurezza, ammise di aver pensato all'idea di mettere fine a quella storia: "Provai ad uscire dalla sua vita – disse nel 1998 – Credo che stia rovinando la tua carriera e la tua vita e non penso sia la persona giusta per te".

Anne Heche, boicottata per la storia con Ellen

La loro relazione si chiuse due anni dopo, non senza lasciare un segno indelebile sul mondo dell'intrattenimento e sull'opinione pubblica: "Ho avuto una storia di tre anni e mezzo con Ellen e lo stigma su quella relazione ha fatto non potessi più mettere piede in uno studio per dieci anni", aveva raccontato Heche nel 2020, quando era concorrente a Ballando con le Stelle nella versione americana.

Gli altri amori di Anne Heche e i due figli

Nonostante ciò non ha mai rinnegato quel tempo, definendolo anzi come una bella parentesi della sua vita. "Sono fiera di aver fatto parte di una rivoluzione che ci ha portati verso una maggiore uguaglianza. Eppure c'è ancora molto da fare", aveva detto in un'intervista del 2020. Una vita, la sua, che con un'altra curva a gomito l'ha portata al matrimonio con Coley Laffoon, cameraman conosciuto proprio sul set della sitcom "Ellen". Dalla loro relazione è nato un figlio, prima che tutto finisse con la separazione del 2009. Dal 2007, invece, è stata insieme all'attore James Tupper da cui ha avuto il suo secondo figlio, Atlas, nato nel 2009. Storia che si era poi chiusa nel 2018. Nulla di banale, nella vita di una donna che ha sempre scelto il suo destino, a costo di sacrificare un sogno.