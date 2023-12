Angelina Jolie vuole lasciare il cinema e l’America: “Hollywood è un luogo superficiale e malsano” L’attrice sarebbe disposta a lasciare Hollywood per trasferirsi alla ricerca di valori di vita più autentici. “Quando ho cominciato non c’era questa necessità di condividere la propria vita personale”, racconta l’attrice al Wall Street Journal. “Los Angeles non è più un luogo salutare”.

A cura di Giulia Turco

Di recente Angelina Jolie si è lanciata con un nuovo progetto nel mondo della moda, prendendo le distanze dal cinema e dal sistema di Hollywood. A quanto pare l’attrice avrebbe in serbo il progetto di cambiare radicalmente vita, per avvicinarsi ad ideali più autentici, come ha lasciato intendere in una recente intervista al Wall Street Journal.

Angelina Jolie alla ricerca di valori più autentici

Sarebbe disposta a tutto, anche a smettere per sempre di recitare Angelina Jolie, che vanta una carriera che l’ha resa una delle icone del cinema americano. “Quando ho cominciato io, non c’era questa necessità di diventare una figura pubblica, di condividere così tanto della propria vita personale, che deriva proprio dall’essere una persona famosa”, racconta l’attrice al Wall Street Journal. “Hollywood non è un luogo salutare, sono cresciuto in un luogo piuttosto superficiale. Di tutti posti del mondo, Hollywood non è un posto salutare”, continua. “È per questo che prima o poi ti metti alla ricerca di autenticità”. Ecco perché sarebbe disposta a lasciare la sua vita di oggi per trasferirsi in Cambogia, un luogo a lei caro e dal forte valore umanitario. “Perché mi piace passare il tempo con persone che sono sopravvissute e sono rifugiate? Si sono confrontati così tanto nella vita che questo porta avanti non solo la forza, ma l'umanità”.

La battaglia legale con Brad Pitt la tiene ferma negli Usa

Hollywood tuttavia la terrà ancorata ancora per qualche tempo, considerando che dovrà riprendere il suo ruolo in Maleficient 3 e che proprio ad ottobre sono iniziate le riprese del film su Maria Callas di Pablo Larrain. Infine, in qualità di regista, Jolie sta ultimando il suo quinto film Without Blood, girato in Italia e ispirato al romanzo di Alessandro Baricco Senza Sangue. Il suo lavoro cinematografico non è l’unica cosa che la tiene ancorata alla California. Di mezzo c’è anche la battaglia legale che dal 2016 porta avanti con l’ex marito Brad Pitt per la separazione e per lei questioni conseguenti. In particolare i due discutono ancora in tribunale sulla custodia dei figli, oltre che sulla vendita di Chateau Miraval, l’azienda vinicola francese che hanno comprato insieme nel 2007. È proprio per occuparsi di tali questioni che negli ultimi anni non ha potuto realizzare il suo desiderio di spostarsi fuori dagli Usa: “Fa parte di quello che è successo dopo il mio divorzio", ha spiegato al Wall Street Journal. “A causa di tutto questo ho perso anche la capacità di vivere e viaggiare. Mi sposterò quando potrò."