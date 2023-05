Alberto Angela celebra Napoli da Largo Maradona: “La storia di questa città ti fa amare la vita” Alberto Angela ha partecipato alla festa napoletana del terzo scudetto pubblicando una fotografia da Largo Maradona, il luogo simbolo delle celebrazioni della squadra del Napoli.

Anche Alberto Angela ha partecipato alla festa napoletana del terzo scudetto pubblicando una fotografia da Largo Maradona, il luogo simbolo delle celebrazioni della squadra del Napoli. Il divulgatore scientifico e conduttore è legato alla città e alla sua provincia per tanti aspetti, dai successi televisivi di "Stanotte a Napoli" alla scoperta dell'olio più antico della storia italiana a Pompei. Per lui, quindi, una soddisfazione doppia: "Complimenti per uno scudetto che questa meravigliosa città merita".

Le parole di Alberto Angela

Alberto Angela ha scelto queste parole per salutare lo scudetto del Napoli, il terzo arrivato a trentatré anni dall'ultimo trionfo, quello della stagione calcistica 1989-1990. Il primo, invece, era arrivato nella stagione 1986-1987: entrambi gli scudetti erano arrivati sotto la guida di Diego Armando Maradona. In questo caso, lo scudetto è stato frutto di un'organizzazione societaria granitica e di una programmazione accurata. Da almeno sette stagioni e forse più, il Napoli ci era andato vicino. Questa volta è accaduto.

La storia di Napoli è un tessuto prezioso la cui trama è composta da diversi fili: passione, difficoltà e gioia infinita…sono valori veri che ti fanno amare la vita. Complimenti per uno scudetto che questa meravigliosa città merita.

"Abbiamo dato la luce che merita la città"

Grandi apprezzamenti da parte dei tifosi del Napoli che hanno commentato sulla pagina di Alberto Angela: "Ma come si fa a non amarti!" scrivono. E ancora: "Nessun personaggio più di te può vantarsi di essere un vero cittadino onorario di Napoli. Hai colto l'essenza di questa città la sua bellezza, i suoi segreti, la sua ricchezza e soprattutto l'hai gridata al mondo con i tuoi programmi di vera cultura quelli che non si piegano a nessuna distorsione mass mediatica. Noi napoletani siamo fieri di te Alberto Angela e di festeggiare con te questo riscatto che non è solo sportivo. Grazie di cuore". Proprio con "Stanotte a Napoli", il divulgatore commentò con entusiasmo i risultati dei dati d'ascolto: "Abbiamo dato la luce che merita la città". Tutto torna.