Ulisse, Alberto Angela ricorda il padre Piero su Rai1: Bollani, Jovanotti e Muti tra gli ospiti Andrà in onda stasera, giovedì 25 maggio, lo speciale di Rai1 dedicato alla vita di Piero Angela, a cura del figlio Alberto. Tanti gli ospiti per ripercorrere questa storia straordinaria, tra cui anche il presidente Mattarella con un suo messaggio.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda giovedì 25 maggio lo speciale Ulisse interamente dedicato a Piero Angela. Una serata su rai1 attraverso cui Alberto Angela ripercorrerà la carriera di suo padre, scomparso ad agosto del 2022 dopo una carriera luminosa, che lo aveva portato a diventare un simbolo assoluto per il pubblico televisivo italiano.

"Piero Angela, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti. Piero Angela ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti". Queste le parole con le quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedica al più grande divulgatore della televisione in un intervento che è parte di questo speciale, "Piero Angela – Un viaggio lungo una vita", che Rai Cultura propone giovedì 25 maggio alle 21.25 su Rai 1.

La carriera di Piero Angela raccontata in Tv

Arriva dunque lo speciale che Alberto Angela aveva annunciato, una dedica a suo padre e all'amore per la conoscenza che gli ha trasmesso negli anni. Nella puntata Alberto Angela ripercorre i settanta anni di carriera di Piero, dal primo impiego in radio agli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, dall’esperienza come inviato di guerra in Algeria e Vietnam agli incontri con le grandi star del cinema e della musica all’approdo alla conduzione del telegiornale su Rai1. E poi "Viaggio nel Cosmo", "La macchina Meravigliosa", "Il pianeta dei dinosauri", "Quark" e "Super Quark", che come Alberto ha annunciato avrà un seguito e andrà avanti, se pure con un titolo diverso.

Da Bollani a Jovanotti, da Muti a Parisi: gli ospiti dello speciale

Piero Angela è stato un pioniere, un visionario, un intellettuale che ha saputo intravedere in anticipo le enormi possibilità offerte dal mezzo televisivo e che sapeva parlare a tutti, spiegando cose a volte molto complesse con parole semplici e chiare. A ricordarlo con Alberto Angela tanti ospiti, da Jovanotti, che parlerà di come, per un suo tour, Piero gli fece compagnia per tutte le tappe. E poi Riccardo Muti, il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, l’astronauta Paolo Nespoli, la giornalista Gaia Tortora che si soffermerà sulla grande amicizia di suo padre Enzo con Piero. Toccherà a Stefano Bollani raccontare una grande passione di Piero Angela, il jazz.

Una puntata che non sarà solo racconto di Piero Angela, ma soprattutto i racconti in prima persona del divulgatore: dall’infanzia sotto le bombe al padre, lo psichiatra Carlo Angela, che salvò dalla morte molti ebrei; dai sogni realizzati a quelli che ha dovuto lasciare a metà; dalla lotta contro le fake news e le bufale scientifiche alla sua ultima fatica, "Prepararsi al futuro".