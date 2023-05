Ascolti tv giovedì 25 maggio: chi ha vinto tra Ulisse e Zelig Il programma principale della serata del 25 maggio vede il ritorno di Ulisse con Alberto Angela su Rai1 in contrapposizione con le repliche di Zelig.

Il palinsesto della televisione generalista, nella serata di giovedì 25 maggio, ha offerto al pubblico due grandi eventi. In primis, il ritorno di Ulisse con Alberto Angela su Rai1. La nuova stagione parte all'insegna di un grande omaggio, quello a Piero Angela e ai suoi 70 anni di carriera. Su Canale 5, invece, è andata in onda la replica di Zelig 2023. In base ai dati Auditel che sono stati raccolti, si può stabilire chi è riuscito ad aggiudicarsi la consueta vittoria agli ascolti tv.

I risultati dei dati d'ascolto di Rai1 e Canale 5: ha vinto Ulisse

Su Rai1, Ulisse: il piacere della scoperta – Un viaggio lungo una vita con Alberto Angela che ha ripercorso tutte le tappe dei settanta anni di carriera di suo padre, Piero Angela ha raccolto 2.649.000 spettatori netti e uno share pari al 16.55%. Su Canale 5, la replica di Zelig 2023, la fortunata trasmissione di cabaret registrata al Teatro degli Arcimboldi di Milano e condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha invece registrato 2.074.000 come netto spettatori pari a uno share del 15.5%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Sulle altre reti, il film Greta, in prima tv su Rai2 ha registrato un netto spettatori di 1.011.000, share 5.6%. Su Rai3, Memories – 1992 Le stragi di Capaci e via D'Amelio, ha registrato 569.000 spettatori netti, share 3.1%. Su Italia1, Chicago Fire – Stagione 10 ha fatto registrare 1.143.000 spettatori netti, share 6.1%. Il talk show Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, ha fatto registrare un netto spettatori di 1.077.000 e uno share pari al 7.9%. Su La7, Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli in onda su La7, è la scelta di 768.000 spettatori netti per una percentuale di share pari al 5.8%. Su Tv8, il film Il caso Pantani con Marco Palvetti ha fatto registrare un netto spettatori di 213.000 e uno share pari all'1.4%. Sul Nove, Il mistero delle gemelline scomparse dedicato al caso di Alessia e Livia Schepp, rapite dal padre Mathias, il cui corpo verrà trovato con un macabro messaggio. Il documentario d'inchiesta è stato seguito da 318.000 spettatori con uno share pari all'1.7%.