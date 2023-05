Alberto Angela annuncia un nuovo programma: “Non sarà SuperQuark, quello è il marchio di mio padre” Alberto Angela annuncia l’arrivo di un nuovo programma di divulgazione scientifica che arriverà in prima serata in Rai. Il noto volto tv ha sottolineato quanto la figura di suo padre Piero sia stata importante anche per i giovani, diventando un punto di riferimento.

A cura di Ilaria Costabile

Alberto Angela ha annunciato, con un post pubblicato su Facebook, l'arrivo di un nuovo programma di divulgazione scientifica che andrà in onda in prima serata a partire dalla prossima estate. Il noto studioso e volto della tv, ne ha parlato anche ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", rimarcando quanto sia stata importante la figura di suo padre Piero, scomparso lo scorso agosto, per molti giovani che hanno poi deciso di intraprendere una determinata strada, soprattutto nel mondo della scienza.

Un nuovo programma di divulgazione scientifica

Come sottolineato anche nella chiacchierata in prima serata nel contenitore di Rai3, Alberto Angela condivide su Facebook i motivi che dopo la scomparsa di suo padre Piero, lo hanno portato a credere che fosse necessario riprendere le redini della divulgazione scientifica nella tv pubblica, per non disperdere l'eredità del più grande amante della conoscenza che la televisione italiana abbia mai avuto. Una precisazione, però, appare di fondamentale importanza:

Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra.

Parlando del nuovo programma che, come anticipato, arriverà in tv la prossima estate, dopo una trasmissione in onda il 25 maggio in ricordo di Piero Angela, suo figlio evidenzia i cambiamenti previsti nel nuovo contenitore di Rai1:

L’intento è di farvi sempre sentire a casa. Certo, alcuni cambiamenti ci saranno: alla capacità di raccontare la scienza dell’equipaggio di quel vascello, verrà aggiunta l’esperienza dei mari di prima serata acquisita da chi con me realizza Ulisse, Stanotte a, Meraviglie e anche Passaggio a Nord-Ovest.Amplieremo i temi della trasmissione, parlando maggiormente di archeologia, geopolitica, antropologia, psicologia, pur mantenendo vivi e forti gli argomenti tipici di SuperQuark legati alla divulgazione scientifica, per chi ha amato quel programma.Credo si sia creata, così, una formidabile e bellissima squadra che darà il massimo per parlarvi di scienza. E, soprattutto, per diffondere il pensiero scientifico che è il suo vero obiettivo.

Angela continua il suo discorso sviscerando i motivi che lo hanno spinto, dopo una prima titubanza, a realizzare questo progetto ambizioso, ma di grande respiro per la televisione e per l'importanza che ha ancora oggi il mezzo televisivo. Il noto volto tv, poi, si congeda scrivendo: