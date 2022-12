Alberto Angela racconta suo padre Piero in uno speciale “Ulisse” su Rai1 Una prima serata speciale nel 2023 per ricordare il grande divulgatore attraverso il racconto del figlio. Lo ha annunciato Rai Pubblicità nella programmazione di inizio 2023.

A cura di Andrea Parrella

Sono trascorsi pochi mesi dalla scomparsa di Piero Angela, morto il 13 agosto 2022, ma Rai1 si sta già attrezzando per dedicare una serata al ricordo di una figura centrale nella storia della televisione italiana. E a chi poteva spettare l'onere di questo ricordo se non al figlio, Alberto Angela, che celebrerà il padre a modo suo, attraverso una puntata speciale di Ulisse, ripercorrendo la sua storia personale, carriera, le imprese televisive dagli inizi come cronista in Rai, a quelli alla conduzione del Tg2, i collegamenti dall'America per le operazioni nello spazio, fino agli anni della divulgazione con la creazione di Quark, senza dimenticare, naturalmente, il percorso da musicista.

Ulisse speciale dedicato a Piero Angela nel 2023

Una serata preannunciata da Rai Pubblicità presentando l’offerta commerciale per i primi tre mesi del nuovo anno agli investitori. Negli ultimi mesi, Alberto Angela è stato inoltre impegnato con le registrazioni dei prossimi speciali, tra cui quello natalizio con Stanotte a Milano, lo speciale che andrà su Rai1 il prossimo 25 dicembre. La data di messa in onda verrà definita con il lancio ufficiale dei palinsesti, ma a questo punto è certo che avverrà tra gennaio e marzo del 2023.

La morte di Piero Angela e l'ultimo messaggio del divulgatore

La scomparsa di Piero Angela è stato un momento di grande dispiacere collettivo. Una morte che era stata accompagnata dal "testamento" lasciato dal grande volto televisivo agli spettatori e tutti coloro che a lui si erano affezionati nel corso di cinquant'anni di televisione. Parole che era stato proprio il figlio Alberto a rendere note nelle ore seguenti al decesso:

