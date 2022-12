Alberto Angela ricorda il padre: “Stava per morire e avrebbe voluto dirlo, era un segreto per tutti” Ospite nello studio di CTCF, Alberto Angela ricorda il padre divulgatore che appena un mese prima della sua morte è riuscito a registrare il suo primo disco jazz. “Stava per andarsene, ma non lo sapeva nessuno. Avrebbe voluto dirlo e abbracciare tutti. Lo ha fatto con la musica”.

A cura di Giulia Turco

Alberto Angela è ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Presenta il suo ultimo libro in uscita, il terzo della saga su Nerone e ricorda il padre Piero, morto il 23 agosto 2022 all'età di 93 anni. In occasione della ricorrenza del compleanno del divulgatore, il 22 dicembre, uscirà un podcast con alcuni brani inediti composti al pianoforte appena un mese prima di morire, oltre ad una serie di pezzi collezionati nel corso della sua vita, dedicata all'amore per la divulgazione ma anche per la musica.

Piero Angela ha inciso tre brani al pianoforte un mese prima di morire

Da grande jazzista, uno dei suoi più grandi sogni era quello di registrare un disco, ricorda Alberto Angela nello studio di CTCF. "Prima di morire è riuscito a farlo. Erano anni che glielo dicevamo. Suonava al pianoforte da sempre, ma era un perfezionista, per lui o era tutto perfetto o niente". Il divulgatore si emoziona a parlare del padre, è una delle rarissime occasioni in cui ne parla in pubblico, la prima in diretta tv. "Ho avuto la fortuna di avere accanto una persona che sapeva insegnare anche senza parlare, con il suo comportamento", continua. "Gli ultimi tempi della sua vita avrebbe voluto dire che se ne stava andando e abbracciare tutti. Così ha trovato il modo di farlo. Nessuno sapeva come stavano andando le cose, solo noi stretti familiari".

Uno speciale dedicato a Piero Angela

Nel 2023 Alberto Angela sarà al timone di una puntata speciale di Ulisse che ricorderà il padre Piero. Ripercorrà la sua storia, la vita privata, la carriera, gli inizi come giornalista di cronaca in Rai, poi la conduzione al Tg 2, i collegamenti dall’America per le operazioni nello spazio, fino alla nascita di Quark, con la componente importante della musica jazz, la sua grande passione. La serata è stata ufficializzata da Rai Pubblicità in previsione del primo trimestre del 2023.