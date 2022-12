Stanotte a Milano con Alberto Angela: da Ibra a Celentano, tutti gli ospiti della puntata speciale Il 25 dicembre andrà in onda su Rai1 “Stanotte a Milano”, suggestivo racconto della città in versione notturna ad opera di Alberto Angela. Tanti gli ospiti dello speciale, tra cui Adriano Celentano.

A cura di Andrea Parrella

La sera di Natale torna l'appuntamento con Alberto Angela. Dopo il grande successo dello speciale di Stanotte a Napoli del 2021, il 25 dicembre del 2022 andrà in onda su Rai1 Stanotte a Milano, raccontando i segreti della città meneghina, rigorosamente di notte. Alberto Angela partirà dal luogo simbolo di Milano, in piazza del Duomo, dalla guglia maggiore ai piedi della Madonnina.

Gli ospiti di Stanotte a Milano

Molti gli ospiti annunciati da Alberto Angela, da Adriano Celentano che racconterà in collegamento telefonico cos’era la via Gluck e come gli ha cambiato la vita, passando per gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, i primi ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, Elio con i suoi musicisti che omaggerà Enzo Jannacci e Malika Ayane, protagonista di una performance in Galleria.

I luoghi di Milano raccontati da Alberto Angela

Il tour notturno di Alberto Angela inizierà con le suggestive immagini del Duomo di Milano, grazie a un piano sequenza di tre minuti con un drone che mostrerà Milano dall'alto, con la Madonnina a stagliarsi sulla città. Il divulgatore si sposterà quindi al teatro alla Scala, per poi raccontare "Il bacio" di Hayez, simbolo della Pinacoteca di Brera. Il racconto si sposta quindi ai "Sette Palazzi celesti" dell'Hangar Bicocca, passando per la stazione Centrale, la Galleria, San Siro e i grattacieli di Porta Nuova, che hanno ridefinito il volto di Milano in questi ultimi anni.

Adriano Celentano ospite d'onore

Il grande colpo di Stanotte a Milano è stato invece annunciato da Alberto Angela negli ultimi giorni, ovvero la presenza di Adriano Celentano in qualità di ospite. "Adriano Celentano ci ha fatto un grandissimo regalo – aveva annunciato – Una delle strade più famose di Milano in tutta Italia è la via Gluck ma pochi sanno dov'è o ci sono mai andati. Dalla sua casa delle origini Celentano al telefono racconterà cos'era la via Gluck e come gli ha cambiato la vita. Raramente ha fatto un racconto così intimo".