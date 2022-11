Alberto Angela annuncia la puntata speciale “Stanotte a Milano”, in onda il 25 dicembre Attesissima la puntata natalizia ambientata a Milano di “Una notte a…”, la serie Rai dedicata alle meraviglie dell’Italia e condotta da Alberto Angela. In questi giorni le riprese notturne nel capoluogo lombardo.

"Che fate la sera di Natale?". Lo chiede ai suoi tanti seguaci di Twitter Alberto Angela, paleontologo, naturalista e divulgatore scientifico tv figlio del celeberrimo e compianto Piero.

Annuncia così, con una foto davanti al Duomo di Milano, l'arrivo di una puntata speciale che andrà in onda la sera del 25 dicembre. Si tratta di "Stanotte a Milano", l'episodio della serie Rai "Stanotte a…" dedicato stavolta alle meraviglie del capoluogo lombardo.

Milano protagonista delle "notti in viaggio" di Alberto Angela

Una puntata attesissima dopo gli episodi ambientati a Firenze, Venezia e Napoli, così come San Pietro a Roma, il Museo Egizio di Torino e gli scavi archeologici di Pompei.

Una serie di "notti in viaggio" dove Alberto Angela regala agli spettatori il privilegio di visitare i musei nazionali e le città d'arte italiane come non si sono mai viste: di notte, senza la calca dei turisti, in religioso silenzio. Accompagnati per mano dal garbo, dalla sapienza e dalla professionalità del divulgatore scientifico che pian piano ha preso il posto, nel cuore degli italiani, del padre Piero.

La reazione dei follower di Alberto Angela

Entusiasti, quindi, i follower di Alberto Angela sui social all'annuncio della puntata di "Una notte a Milano". "Sarà una serata magica, non vedo l'ora", "Un vero regalo di Natale, grazie Alberto". E ancora: "Un Natale meraviglioso, viaggiare con te è unico". "Passerò la sera con la famiglia davanti alla televisione, godendomi questo bellissimo percorso".

In tanti, invece, non vogliono perdersi la presenza del naturalista più famoso d'Italia, che in queste settimane si sta aggirando nottetempo per i vicoli e le chiese di Milano per le riprese della puntata. E già organizzano (scherzosamente) dei giri di ricognizione notturni alla ricerca di Alberto Angela.

Le tappe del viaggio milanese e gli ospiti che affiancheranno Alberto Angela

Intanto, l'attesa per la puntata cresce. Sono ancora avvolti nel mistero infatti le tappe del viaggio meneghino e soprattutto i protagonisti che lo animeranno, affiancando il conduttore nel racconto della città. Lui, nel frattempo, lascia spazio all'immaginazione. E saluta i follower dando direttamente appuntamento al Natale. "Ci vediamo la sera del 25 dicembre".