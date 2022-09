Alberto Angela a un mese dalla morte del padre Piero: “Il vostro affetto mi stimola ad andare avanti” Alberto Angela scrive un lungo messaggio per ringraziare coloro che in queste lunghe settimane dalla scomparsa del padre Piero, lo hanno sostenuto con stima e affetto, dandogli la forza per andare avanti.

A cura di Ilaria Costabile

Ad un mese dalla scomparsa di Piero Angela, il figlio Alberto rivolge un messaggio a tutti coloro che in queste settimane hanno continuato a dimostrargli affetto e sostegno. Il divulgatore scrive su Facebook un lungo messaggio nel quale annuncia di essere tornato a viaggiare per lavoro, rivelando che presto arriveranno anche le nuove puntate della sua trasmissione: "Anche perché, come papà ha scritto nel suo ultimo messaggio, lui ha fatto la sua parte, ora sta a noi, ad ognuno di noi, fare la nostra." scrive congedandosi. Messaggio che arriva dopo il successo della prima serata di Rai1 con il racconto del Regno di Elisabetta II realizzato per Ulisse, e che è stato il programma più visto della serata con 3 milioni di telespettatori.

Il ringraziamento di Alberto Angela

Un messaggio con il quale Alberto Angela torna a parlare dopo il commovente discorso con cui ha salutato suo padre in Campidoglio, lo scorso 16 agosto, e con il quale vuole ringraziare il pubblico che in questi anni ha sempre sostenuto, apprezzato e ammirato il lavoro di suo padre, che è stato il pioniere della divulgazione scientifica in televisione e grazie al suo approccio così volenteroso nell'impartire insegnamenti e passione per la conoscenza è riuscito a farsi amare, indistintamente da tutti. Queste le parole con cui inizia il suo ringraziamento:

Carissimi, oggi è esattamente un mese dalla scomparsa di mio padre. Vorrei ringraziare tutti voi per le incredibili ed emozionanti dimostrazioni di affetto che hanno investito tutta la nostra famiglia dopo la morte di papà. 30 giorni sono un tempo breve per elaborare un lutto di una persona così cara. Sono stati giorni intensi, trascorsi a tratti freneticamente nel turbinio di forti emozioni vissute e nella gestione degli eventi legati alla scomparsa di mio padre. Ma questi 30 giorni sono anche stati ricchi di momenti lenti, di pausa, di riflessione, di ascolto, di tempo dedicato a leggere tutte le dimostrazioni di stima e di affetto che ci sono arrivate. Ho voluto leggerli tutti, uno per uno, i vostri messaggi. E vi ringrazio, a nome mio e di tutta la nostra famiglia, per le vostre parole.

Il noto volto tv sottolinea quanto sia stato importante vedere l'effetto che l'opera di suo padre abbia generato su tanti e tanti spettatori, ispirandoli e invogliandoli a perseguire i propri interessi, appassionandoli al punto da gettare le basi per una professione, sia adulti che più giovani: