Adriana Volpe: "Ho comprato la seconda casa perché non butto via nulla, sono maniacale nell'accumulo" Adriana Volpe confessa l'assurdo per il quale ha acquistato una seconda casa: "Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose".

A cura di Stefania Rocco

Adriana Volpe, conduttrice che a breve sbarcherà su Rai2 con il format Cerchiamo te: missione lavoro, svela l’assurdo motivo per il quale sostiene di avere acquistato una seconda casa. Intervistata dal settimanale Gente, la presentatrice racconta di essere un’accumulatrice al punto che lo spazio del quale disponeva prima di comprare un secondo appartamento avrebbe smesso di bastarle. “Non vorrei più essere maniacale nell’accumulo. Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose!”, è stata la candida confessione di Volpe a proposito della mania di conservare cose.

L’amore dopo Roberto Parli: “Cerco una spalla su cui appoggiarmi”

Volpe ha quindi raccontato come prosegue la sua vita sotto il profilo sentimentale da quando il rapporto con l’ex marito Roberto Parli è terminato: “È difficile innamorarsi e innamorarsi di nuovo è una vera e propria impresa. Ma chissà, mai dire mai. Io non cerco una spalla su cui appoggiarmi, non l’ho mai fatto in passato e non lo farei adesso. Mi piacerebbe incontrare un uomo con il quale condividere interessi ed emozioni nella routine quotidiana. Anche se innamorarsi, oggi come oggi, lo ritengo un privilegio, una magia. Un uomo dovrebbe prima conquistare la mia fiducia e il mio sorriso. Mica facile!”.

Adriana Volpe su Rai2 con Cerchiamo te: missione lavoro

Dopo qualche anno dedicato alla sperimentazione – prima il Grande Fratello Vip poi Ogni Mattina su Tv8 – Adriana Volpe è tornata a casa in Rai con un nuovo format, da lei scritto e condotto. Si tratta di Cerchiamo te: missione lavoro, programma in due puntate che andrà in onda sabato 13 gennaio alle ore 9,45 e sabato 20 gennaio alle ore 10.10 su Rai2. Volpe, affiancata da Leonardo Leone, seguirà aspiranti candidati in cerca di un lavoro, dalle prime fasi del colloquio fino all’inserimento in una nuova realtà professionale.