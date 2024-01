Adriana Volpe su Beatrice Luzzi: “Vincitrice morale del GF”, anche lei lasciò per motivi familiari Adriana Volpe ha fatto le condoglianze a Beatrice Luzzi per la morte del padre Paolo. L’attrice, in seguito al lutto, ha lasciato il Grande Fratello. “Sei la vincitrice morale di questa edizione”, ha scritto l’ex opinionista. Anche lei lasciò il reality per motivi familiari: il suocero era in gravi condizioni per il Covid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello in seguito alla morte del padre Paolo. Ad annunciarlo lo staff dell'attrice sui social, mentre la produzione del relaity ha fatto le condoglianze alla concorrente e annullato il televoto in corso per la prossima puntata. In queste ore sono diversi i fan, gli ex gieffini e i personaggi dello spettacolo che hanno voluto esprimerle vicinanza. Tra queste c'è Adriana Volpe, ex opinionista del reality e precedentemente concorrente, la quale a sua volta abbandonò il programma per motivi familiari.

Il commento di Adriana Volpe su Beatrice Luzzi

Con un breve messaggio su Instagram, Adriana Volpe ha fatto le condoglianze a Beatrice Luzzi per la morte del padre Paolo. L'ex opinionista del GF ha poi commentato il percorso dell'attrice nella Casa, dove al momento non è ancora noto se rientrerà, definendola la " vincitrice morale di questa edizione": "Condoglianze Beatrice, per tutti SEI LA VINCITRICE MORALE di questa edizione. L'unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite".

Anche Adriana Volpe abbandonò il GF per motivi familiari

Prima di essere opinionista del GF Vip insieme a Sonia Bruganelli, Adriana Volpe partecipò al reality come concorrente. Così come Beatrice Luzzi e a differenza di Dayane Mello che rientrò in gioco, anche lei abbandonò il programma per motivi familiari. La concorrente era stata informata che le condizioni di salute del suocero, Ernesto Parli, si erano aggravate in seguito al contagio da Coronavirus. Era marzo 2020, nel pieno della prima ondata di pandemia. Qualche giorno dopo l'uscita dalla Casa, Volpe annunciò la morte dell'uomo, padre di suo marito. Aveva 76 anni ed era noto del mondo dello sport in quanto presidente della società calcistica del Chiasso tra la metà degli Anni Settanta e l'inizio degli Anni Ottanta.