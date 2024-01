Lutto al Grande Fratello, prima di Beatrice Luzzi il precedente di Dayane Mello che rientrò in gioco Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello dopo la notizia della morte del padre Paolo. L’attrice sta affrontando il lutto circondata dalla sua famiglia. La stessa tragica circostanza è capitata anche ad altre concorrenti, da Adriana Volpe – che abbandonò il reality – a Dayane Mello che decise di rientrare in gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Beatrice Luzzi ha lascito il Grande Fratello per la morte del padre

Mercoledì 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello dopo avere appreso la tragica notizia della morte del padre Paolo Luzzi. Secondo quanto rivelato da alcune fonti a Fanpage.it, l'uscita della concorrente non sarebbe ancora da ritenersi definitiva. Dunque, una volta vissuto questo momento di estremo dolore circondata dai suoi affetti, l'attrice potrebbe decidere di tornare in gioco. Un caso per certi versi simile accadde nel 2021, quando Dayane Mello apprese della morte del fratello Lucas. In quel caso, la concorrente – che aveva conquistato il pubblico – decise di rientrare.

Beatrice Luzzi rientrerà al Grande Fratello?

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per raggiungere la sua famiglia, dopo avere appreso la notizia della morte del padre Paolo Luzzi. Il televoto è stato annullato e tutti coloro che lavorano dietro le quinte del reality condotto da Alfonso Signorini si sono stretti attorno alla concorrente, manifestando il loro sostegno con un post pubblicato sui profili ufficiali del programma: "La squadra del Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore". Il mese scorso, la concorrente si era vista costretta a lasciare temporaneamente la casa per raggiungere il padre che si stava sottoponendo a un delicato intervento. Oggi la tragica notizia, confermata dalla pagina ufficiale di Beatrice:

Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari.

Dayane Mello al GF affrontò il lutto per la morte del fratello

Beatrice Luzzi non è la prima concorrente del reality che si è trovata ad affrontare una situazione tanto tragica mentre era in gioco. Prima di lei, Adriana Volpe, che lasciò la casa perché il suocero era risultato positivo al Covid e le sue condizioni di salute erano peggiorate rapidamente fino al decesso. Poi, il dramma di Dayane Mello. A febbraio del 2021, mentre la concorrente era nella casa, apprese della morte del fratello Lucas in un incidente stradale in Brasile. In questo caso, la gieffina lasciò temporaneamente il Grande Fratello. Ebbe modo di seguire la veglia funebre in videochiamata. Poi, decise di restare in gioco. Spiegò che Lucas era molto felice dell'esperienza che lei stava facendo e voleva continuare anche per rendergli omaggio. Una volta nella casa fu accolta e consolata dai concorrenti che si strinsero attorno a lei in modo commovente.