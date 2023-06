L’ex marito di Adriana Volpe accusato di maltrattamenti: “Diceva che le avrebbe rovinato la vita” Continua il processo per maltrattamenti all’ex marito di Adriana Volpe: in aula un’amica della showgirl ha confermato quanto detto: “La insultava e la minacciava anche davanti alla bambina, diceva che le avrebbe rovinato la vita”.

A cura di Beatrice Tominic

Offese, insulti e minacce: questo è quanto il marito di Adriana Volpe le avrebbe urlato contro, sia faccia a faccia che vedendola su uno schermo televisivo. "Put*ana, ti rovino la vita quando esci e mi porto via la bambina", sono solo alcune delle parole che Roberto Parli, oggi a processo per maltrattamenti in famiglia, ha rivolto all'ex moglie mentre si trovava al Grande Fratello come concorrente. A riportarlo in aula ieri, come scrive il Messaggero, è un'amica di Adriana Volpe.

Dopo dieci anni, il matrimonio fra Adriana Volpe e Roberto Parli è finito. Era il giugno del 2021 e dopo appena qualche mese, nell'ottobre dello stesso anno, la showgirl ha presentato una querela contro l'ex marito, seguita dal divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo. Nelle udienze passate, era stata Adriana Volpe a raccontare gli abusi subiti. Ieri, invece, in tribunale è stato lasciato spazio alle testimonianze di conoscenti e amici, come scrive il Messaggero.

Il racconto dell'amica

"Avevano un rapporto tranquillo, ma poco prima che entrasse nel reality show lui è cambiato e la situazione è degenerata quando era nella casa – ha dichiarato un'amica della donna – Andavo a casa sua per stare con la bambina e vedere tutti insieme le puntate in cui c'era Adriana: lui urlava anche contro lo schermo minacce e offese". Secondo quanto riportato dalla donna, andata almeno una decina di volte in casa Volpe-Parli, ogni tanto avrebbe trovato l'uomo alticcio fin dal suo arrivo: "C'era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo", ha poi aggiunto.

Una volta terminata la puntata non si placava, invece, l'astio nei confronti della moglie: "Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, non li riteneva ‘da mamma'. Diceva che le avrebbe rovinato la carriera. Io cercavo di calmarlo, la mattina dopo tornava normale". Oltre a questo, come anticipato, tante le minacce, conservate in "messaggi vocali" mai cancellati. L'uomo ha smentito tutte le accuse tramite la sua avvocata, ma il racconto della testimone, invece, sembra confermare quanto sostenuto da Adriana Volpe.

Anche in presenza della figlia avrebbe continuato ad offendere la moglie: "Guarda cosa fa quella zoc*ola di tua madre". E si rivolgeva male anche alla piccola: "Non mi rompere, vai a dormire", le diceva. Non la portava a scuola e non le faceva fare i compiti.

Dopo lo scoppio della pandemia

Non appena saputo dello scoppio della pandemia da coronavirus, Adriana Volpe ha abbandonato il gioco per supportare il marito, dopo che il padre si era ammalato. "La maltrattava e la minacciava di morte anche davanti alla madre di lui e alla figlia: lei mi raccontava quello che succedeva in lacrime al telefono – ha poi concluso la donna – Ha provato a ricontattarla anche nonostante il divieto d'avvicinamento e a richiamare la bambina: ci è riuscito e minacciava ancora".