Adriana Volpe a processo contro l’ex marito: “Mi diceva che mi avrebbe distrutta e rovinata” L’uomo è accusato di maltrattamenti. Dopo le denunce presentate da Adriana Volpe ha ricevuto un divieto di avvicinamento all’ex moglie e alla figlia minore.

A cura di Natascia Grbic

"Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva ‘ti rovino, ti distruggo’". Così oggi in aula la giornalista e conduttrice televisiva Adriana Volpe, nel processo per maltrattamenti in cui è imputato l'ex marito Roberto Parli.

L'uomo, al quale è stato notificato un divieto di avvicinamento, non può contattare la donna e la figlia in seguito alle denunce depositate da Volpe. Anche la figlia minore si è costituita parte civile nel processo.

Secondo quanto dichiarato da Volpe, le cose tra lei e l'ex marito sarebbero cambiate dopo il suo ingresso nel Grande Fratello Vip, da cui era uscita quando ha saputo che il padre dell'uomo era stato ricoverato in ospedale. "Mio papà, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online. Poi ha iniziato a dire davanti ai miei genitori ‘questa donna la distruggo', ‘porto via la bambina e lei non la vedrà mai più'".

Secondo la conduttrice, l'uomo era sconvolto dalla morte del padre, un evento che avrebbe scatenato in lui un comportamento aggressivo. "Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico", ha dichiarato Volpe. L'avvocata dell'uomo, Laura Corbetta, ha dichiarato di aver presentato due istanze di revoca del provvedimento di avvicinamento. "Se non ha contatti con la figlia in questo momento non è per sua volontà", ha spiegato la legale.a