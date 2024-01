Adriana Volpe torna in tv con un programma suo, su Rai2 arriva Dr Job Adriana Volpe torna in tv con un programma tutto suo. Si tratta di Dr Job che dal 13 gennaio andrà in onda su Rai2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adriana Volpe potrebbe tornare in Rai con un programma tutto suo: Dr Job. La notizia è stata riportata da TvBlog, secondo cui la trasmissione avrà inizio sabato 13 gennaio su Rai2. Il format è stato firmato proprio dalla conduttrice, insieme ad altri autori, e ruota attorno a tre cittadini in cerca di lavoro che sosterranno un colloquio con degli imprenditori che, quindi, valuteranno se assumerli o meno.

In cosa consiste Dr Job

Il format, come anticipato, è stato ideato proprio da Adriana Volpe, che attraverso questo programma vuole raccontare le dinamiche che ruotano attorno al mondo del lavoro, facendone anche un'analisi approfondita e fungendo anche da tramite per chi, magari, cerca un lavoro interessante e dei collaboratori in grado di sostenere le richieste dell'azienda. Il programma è chiamato Dr Job perché a farne parte ci sarà Leonardo Leone, un imprenditore e formatore, che in ogni puntata avrà il compito di mostrare ai giovani come entrare nel mondo del lavoro e alle persone che, invece, vorrebbero ritrovare un impiego dopo un periodo di stop, come trovare un impiego soddisfacente.

Il ritorno in tv da BellaMa' a La vita in diretta

Il ritorno in Rai di Adriana Volpe si preannunciava da un po', dal momento che la conduttrice è entrata a far parte del cast fisso di BellaMa', il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai2 dove curava la rubrica Tutti in Pista, ed è poi stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, in più occasioni, in veste di opinionista. Il suo ritorno in tv con una trasmissione da lei condotta arriva dopo il periodo trascorso a Tv8, con il programma Ogni Mattina, al quale era approdata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sia come concorrente che, successivamente come opinionista. Da sempre la showgirl bramava un ritorno di cui fosse protagonista e con Dr. Job è arrivato il momento di mettersi nuovamente alla prova.