Temptation Island visto da uno psicologo: “La carenza affettiva di Titty parte dall’infanzia, la rende manipolabile” Al penultimo appuntamento, quasi tutte le coppie di Temptation Island hanno lasciato il programma. E al momento, fatta eccezione per Diandra e Valerio, nessuna con un lieto fine. Intervistato da Fanpage.it, lo psicologo Elpidio Cecere ha analizzato i comportamenti dei protagonisti nella puntata del 15 ottobre, cercando di spiegare perché, secondo lui, tra loro le cose non siano andate bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Al penultimo appuntamento di Temptation Island 2024, i percorsi delle coppie si sono conclusi quasi tutti. Nella maggioranza dei casi, purtroppo, non con un lieto fine. Fatta eccezione per Diandra e Valerio e Sara e Fabio, infatti, gli altri fidanzati hanno scelto di uscire dal programma separati. È stato il caso di Mirco e Giulia, seguiti da Titty e Antonio e Millie e Michele. Ora nel villaggio sono rimasti solo Alfonso e Federica. Intervistato da Fanpage.it, lo psicologo Elpidio Cecere ha analizzato i comportamenti dei protagonisti del reality nella puntata del 15 ottobre, cercando di spiegare perché, secondo lui, tra loro le cose non siano andate bene.

La carenza affettiva di Titty e l'insensibilità di Antonio

I falò di confronto mandati in onda ieri. Il più acceso, senza dubbio, è stato quello Titty e Antonio. I due dovevano sposarsi, ma dopo che lei l'ha visto avvicinarsi alla single Saretta, decise di gettare nel fuoco del falò il suo anello di fidanzamento. Una decisione confermata dalla napoletana, che si è disfatta dell'oggetto per la seconda volta, dopo che Filippo Bisciglia l'aveva recuperato. Per il dottor Cecere, Titty è frastornata dalle attenzioni che le sono state riservate dal single Edoardo: "Le piace riceverle. Ed è umano, è normale. Penso però ci sia una carenza affettiva di fondo che permette a una moina fatta da uno sconosciuto di insinuarsi così facilmente nella sua mente. Questa carenza nasce dall'infanzia, ed è pericolosa, perché la porta ad attaccarsi al primo che manifesta interesse".

Lo psicologo ha spiegato che le persone cresciute con pochi riconoscimenti da parte dei genitori, tendono spesso a farsi manipolate nelle relazioni amorose, che diventano tossiche: "Questo le è successo sicuramente con Antonio, il suo partner, che è insensibile al dolore che le causa avvicinandosi a un'altra. La sua ricerca insistente di piacere potrebbe però essere, a sua volta, espressione di una disperata voglia di conferme". Conferme che, però, potrebbero arrivare molto più facilmente da una relazione stabile, rispetto a un flirt qualunque.

"Millie flirta per provocare una reazione"

Anche per Millie e Michele, a Temptation Island non c'è stato il lieto fine. Durante il falò di confronto tra i due, la ragazza ha spiegato di aver usato il single come una sorta di leva emotiva per scuotere il fidanzato. Secondo l'esperto, tuttavia, usare il tradimento per cercare una reazione nel partner è un alibi che non regge: "Molte persone insoddisfatte nella coppia usano scuse del genere per non dover affrontare le loro emozioni. Michele sembra trattenersi e, facendoglielo notare, Millie mostra la sua vulnerabilità. Non vuole passare come la cattiva di turno, ma per quella costretta a troncare. Questa dinamica è comune in molte coppie disfunzionali, quando uno dei due cerca di ribaltare ogni punto fermo della relazione con ogni mezzo".

Il falò di confronto tra Millie e Michele

Dopo aver visto Millie insieme al single, Michele ha rimarcato più volte il fatto che, in quel modo, la ragazza stessa facendo una "brutta figura". Questa preoccupazione eccessiva verso l'opinione pubblica, per Cecere, spinge ogni giorno tante persone a vivere infelici, come se non ci fosse un'alternativa allo stare insieme:

La spinta sociale è capace di farci prendere decisioni e, soprattutto, condizionarci nel prenderle. Ma questa pressione non può essere il cardine della vita affettiva. Esiste un contesto sociale, ma esistono anche dei valori più profondi. Nel loro caso, anziché pensare alla brutta figura, Michele dovrebbe pensare: "Cosa provo per questa persona ora? Cosa sento?".

Mirco critica Giulia per scaricare le responsabilità

Protagonisti della puntata di ieri sono stati anche Giulia e Mirco. I due stanno insieme da 9 anni ma lui non aveva mai avuto il coraggio di lasciarla, pur sentendosi infelice nella loro relazione. Questa forza l'ha trovata dopo il falò di confronto, scegliendo di uscire da solo dal programma. Secondo lo psicologo, tra i due c'è stata una palese differenza di atteggiamento nell'affrontare la rottura: "Mirco non ha tradito la fidanzata, ma ha lasciato intendere di aver considerato quest'opzione. Nel loro caso, emerge la fantasia che si fa atto concreto, che diventa idea di andare oltre. Lui vede nel potenziale tradimento l'occasione di concludere una storia nella quale non ha più nulla da investire". Durante il confronto, il ragazzo ha accusato più volte Giulia di non saper mantenere la calma: "Il suo nervosismo viene usato contro di lei, è un modo per accusarla e scaricare la responsabilità. Questo è un modo manipolatorio di agire, perché dicendole di tranquillizzarsi non fa altro che gettare benzina sul fuoco".