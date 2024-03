Shaila Gatta a Fanpage.it: “Ho realizzato il mio sogno con Snap. Foto con Mirko Brunetti? Tutto falso” Shaila Gatta a Fanpage.it racconta di sé, dal sogno realizzato conducendo il programma Snap su Canale 21 alla sicurezza conquistata con le esperienze. L’ex velina di Striscia La Notizia commenta anche le foto di Chi che la vedono vicina a Mirko Brunetti: “Abbiamo parlato per pochi minuti, non è assolutamente il mio tipo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia oggi alla conduzione di Snap, comic show in onda il lunedì su Canale 21, ha raccontato di sé a Fanpage.it, dall'avventura a Ciao Darwin al sogno realizzato di diventare una conduttrice. Preferisce che si parli di sé per il suo talento artistico, ma negli ultimi giorni è stata accostata a Mirko Brunetti. Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 18 marzo, ha mostrato le foto dei paparazzi di Chi che la vedono accanto al fidanzato di Perla Vatiero. "Tutto falso", la risposta.

I paparazzi di Chi ti hanno fotografata ad una festa con Mirko Brunetti. È vero che "non vi siete schiodati un attimo" come ha detto Signorini?

È tutto falso. Eravamo ad una festa, ho parlato con Mirko Brunetti per 3 minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera.

Foto di Chi mostrate in puntata

Dopo il lungo percorso a Mediaset, conduci Snap su Canale21. Presentare un programma era uno dei tuoi sogni.

Esattamente. Io ho condotto già Paperissima, ma era diverso. A Snap sono la padrona di casa, mi sento molto appagata per questa cosa, lì sono me stessa. Il programma sta avendo molto successo, siamo tutti contenti.

A febbraio sei tornata nello studio di Ciao Darwin come ospite, dopo 8 anni dalla tua ultima volta. Sei cambiata da allora?

Arrivai lì a 19 anni, era una delle prime esperienze, ero un'altra persona. Il coreografo, Marco Garofalo, mi scelse come prima ballerina, fu un rischio che ebbe successo. Da lì per fortuna mi notarono a Striscia La Notizia. A febbraio sono tornata con un bagaglio enorme di esperienze come ospite speciale facendo la prima donna, era il mio sogno. Io mi ispiro a Lorella Cuccarini, a personalità che hanno fatto la storia della tv con una chiave artistica.

Com’è andato il tango con Luca Laurenti?

Benissimo, è stato un partner eccezionale. È stato bravo, ha imparato una cosa difficile, sostenere una danzatrice non è facile. È un uomo di buon cuore, molto profondo. Siamo stati in sala a chiacchierare, ci siamo emozionati.

Emozionati perché è stata l'ultima edizione di Ciao Darwin?

Non si sa mai se finisce davvero. Io spero che non chiuda, è un programma divertente ed è l'unico che dà spazio e valore al corpo di ballo, indispensabile secondo me. Con Luca Laurenti è stata una chiacchierata profonda su cose personali.

Tu sei la velina dei record. Che ricordi hai di Striscia La Notizia?

È la mia seconda casa, ero 24 ore su 24 lì, anche durante la pandemia Covid. Ha sostituito l'assenza della mia famiglia, degli amici. È stata dura ma ho un bellissimo ricordo. Sono entrata come una bambina, ne sono uscita come donna.

Ti manca?

Sì, mi mancano le persone, il contesto. Alcuni percorsi nascono, poi devono finire.

Sei stata vittima di pregiudizi e di commenti negativi sul tuo fisico. Ne soffri ancora oggi?

Non mi definisco vittima perché ho una grossa consapevolezza di me. So chi voglio essere, lavoro tutti i giorni per avere il mio corpo. Non posso credere di piacere a chiunque. Se non avessi avuto il mio carattere, ne avrei risentito. Vivo la vita con leggerezza, non do peso a questo tipo di cose, leggo poco i commenti e vado avanti per la mia strada.

Recentemente hai raccontato di una proposta indecente che ti è arrivata in mail. Cosa hai pensato appena l'hai letta?

Mi sono innervosita. Mi da fastidio pensare che un uomo possa trattare una donna come un oggetto. La cosa più triste è che ci sono donne che lo permettono. Credo che non ci siano più regole al giorno d'oggi né rispetto per sé stessi. Si dà troppo valore soltanto all'apparenza.

Questa sicurezza in te stessa l'hai acquisita con le tue esperienze? Ho letto che hai avuto una relazione tossica in passato.

Le mie storie sono tutte tossiche (ride, ndr). Ne ho avuto una quando ero piccola, credevo che l'amore fosse sacrificio e tristezza. L'ho portata avanti per diversi anni. Poi ho imparato ad amare me stessa, a dire di no, a dire la mia, a non farmi spaventare dalle persone e dall'autorità che credono di avere. Siamo tutti liberi di esprimere il nostro giudizio e questo l'ho imparato con tante esperienze, non solo sentimentali.

Foto da Instagram

Sei ancora "sfiduciata sull'amore" così come scrivesti mesi fa su Instagram?

No, credo nell'amore. Ma oggi, se dovessi stare con qualcuno, deve valerne la pena. Deve essere un valore aggiunto, deve accettare il mio lavoro, il fatto che io sia estroversa e in carriera. Devo ancora trovare un uomo che mi fa dire "ne vale la pena".

Ora ti stai dedicando alla conduzione, ma la danza è sempre al primo posto?

Certo, io ballo sempre. La danza fa parte di me. Io lavoro anche con i social, poi ad un mio progetto personale che, per scaramanzia, ancora non dico. Uscirà a settembre.

Il palco è ormai la tua seconda casa, su quale ti piacerebbe arrivare?

Sanremo, come conduttrice. Ci vorranno tanti anni di gavetta, ma nulla è impossibile.