Lo sfogo di Shaila Gatta: “Mi hanno offerto soldi per una notte in hotel, mi sono sentita umiliata”

Shaila Gatta, ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, ha raccontato sui social un episodio che l'ha particolarmente scossa, ragion per cui ha deciso di condividere con i suoi followers quanto accaduto, sottolineandone la gravità. Un uomo, infatti, le ha scritto proponendole dei soldi pur di passare una notte insieme.

La ballerina, quindi, ha raccontato di aver ricevuto una mail, il cui contenuto ha superato il limite della comprensione e dell'accettazione da parte di una giovane donna. Shaila, infatti, ha ribadito di essersi sentita fortemente umiliata, sentendosi considerata al pari di una merce da poter acquistare:

Qualche giorno fa mi è arrivata l'email di un uomo, di cui c'è anche nome e cognome, che mi chiedeva in totale anonimato e privacy di passare una notte con lui in un noto albergo di Milano precisando che avrebbe potuto offrirmi un massimo di diecimila euro. Mi sono sentita molto umiliata da questa richiesta. Noi donne non siamo una merce di scambio, non siamo quotate in borsa, nessuno merita di essere trattato in questo modo sia un uomo che una donna. Come ti permetti di darmi un valore in base a una quotazione economica ma siamo fuori di testa? Per quanto mi riguarda il mio valore è insestimabile e di sicuro non è in base a una quotazione economica ma siamo fuori di testa? Per quanto mi riguarda il mio valore è inestimabile e di sicuro non è in base a quanti soldi mi offri per stare insieme a te.