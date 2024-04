Federico Fashion Style vittima di aggressione omofoba: “Mi sono sentito umiliato, ora ho ansia a uscire”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, ha parlato per la prima volta dell'aggressione omofoba di cui è stato vittima. Ospite di Verissimo, il noto hair stylist ha ricostruito l'accaduto e raccontato al pubblico come sta oggi: "Mi sono sentito umiliato. L'omofobia è una malattia e chi è omofobo dovrebbe farsi un esame di coscienza".

Il racconto di Federico Lauri

Mentre viaggiava in treno da Milano a Napoli, Lauri è stato preso a schiaffi e pugni in faccia per via del suo orientamento sessuale. "Mi sono sentito umiliato davanti a tante persone", ha raccontato a Silvia Toffanin. Il noto hairstylist stava chiedendo alcune informazioni al capotreno, quando un uomo ha iniziato a prima a insultarlo e poi a picchiarlo davanti a tutti:

Viaggiavamo con circa 80 minuti di ritardo, dovevo andare al mio salone di Napoli. Esco dal vagone salotto e chiedo al capotreno quanto ritardo avesse di preciso il treno. Mi giro e vedo questo ‘mostro' che mi riprendeva con il cellulare. Gli chiedo di smetterla, ma lui inizia a urlarmi ‘deficiente, sei il pagliaccio dell'Italia, ti devi vergognare". Ha continuato finché non ho detto al capotreno di chiamare la polizia a bordo per segnalarlo.

Una volta che Lauri ha avvertito la polizia, l'uomo ha iniziato ad aggredirlo verbalmente e fisicamente:

Mi ha detto ‘vatti a mettere seduto fro**o di me**a'. L'ho guardato negli occhi e gli ho risposto di vergognarsi. Allora lui mi ha tirato un cazzotto e mi ha sbattuto con la faccia contro il vetro. Poi hanno chiamato l'ambulanza.

"Chi è omofobo dovrebbe farsi un esame di coscienza"

Dopo l'aggressione, Federico Lauri è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti. "Ho un trauma cranico facciale, 15 giorni di prognosi e spesso dei giramenti di testa", ha raccontato a Verissimo. Tuttavia, il noto hairstylist ha precisato che a ferirlo davvero non è stata l'aggressione fisica, quanto la sensazione di rabbia che quell'uomo ha provato nei suoi confronti. Fortunatamente, Lauri ha potuto contare sul sostegno delle persone presenti e dai fan sui social, dove ha raccontato l'accaduto:

Tutti mi supportavano e proteggevano, mentre lui continuava a dire che stavo aggredendo il capotreno. Su Instagram ho avuto un supporto morale che non mi aspettavo, tante persone si sono offerte di farmi da guardia del corpo. La mattina ho un po' di ansia quando esco, la sera ancora non sono uscito. Mi sento sempre osservato dalla gente.

Non è la prima volta che il noto parrucchiere viene insultato per il suo orientamento sessuale: "Fro**o mi è già stato detto da una persona vicina, che ho denunciato. Mi ha fatto ancora più male. Se mi piacciono persone del mio stesso sesso, non capisco quale sia il problema. L‘omofobia è la malattia e chi è omofobo dovrebbe farsi un esame di coscienza".

La separazione dalla ex compagna e l'affidamento della figlia

Poco più di un anno fa, proprio a Verissimo, Lauri aveva fatto coming out e annunciato la separazione da Letizia Porcu. "Essere liberi di amare una persona dello stesso sesso non è una malattia, se l'avessi detto prima ora non mi troverei a vivere questa separazione", ha raccontato oggi a Silvia Toffanin. Per il noto hairstylist non è un momento facile per quanto riguarda la separazione dalla sua ex compagna, madre della figlia Sophie Maelle:

La separazione non va bene. Posso chiamare la bambina alle 8 del mattino e alle 8 di sera. La madre si attiene al provvedimento provvisorio del giudice. Mi chiedo come sia possibile che ora devo mettermi una sveglia per chiamare mia figlia. La piccola piange disperatamente perché vuole rimanere con me, la vedo due weekend al mese. Non me lo merito, credo di essere un buon papà.

Lauri ha poi parlato del rapporto con Letizia Porcu, che è stata la sua compagna per 17 anni: "Volevo un rapporto di serenità, invece è una separazione legata solo a un aspetto economico. Non mi aspettavo di essere trattato così, solo per i soldi. Soffro tantissimo". Infine ha concluso: "Voglio dire a Letizia che fare la guerra non serve a nulla".