Il Salone delle celebrità su Real Time, torna Federico Fashion Style dopo un lungo stop: “Ero in difficoltà” Al via il nuovo programma di Federico Fashion Style, Il Salone delle Celebrità, che arriva oggi alle 16.40 su Real Time con il primo episodio. Una sorta di ‘celebrity edition’ del collaudato ‘Il salone delle meraviglie”, che segna il ritorno di Federico Lauri dopo un lungo periodo di pausa: “Ero in difficoltà, avevo bisogno di uno stop”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al via il nuovo programma di Federico Fashion Style, Il Salone delle Celebrità, che arriva oggi alle 16.40 su Real Time con il primo episodio. Il nuovo programma dell'hair stylist, all'anagrafe Federico Lauri, è una sorta di ‘celebrity edition' del collaudato ‘Il salone delle meraviglie” andato in onda, per cinque edizioni, dal 2019 al 2022, sempre sul canale 31 del digitale terrestre.

Federico Fashion Style torna su Real Time dopo un lungo periodo di pausa: “Questa edizione è una rinascita", ha dichiarato, "Ho passato momenti di difficoltà, era necessario uno stop, non mi sentivo leggero. Il mio motto è far sorridere la gente e non ne ero più in grado. Il pubblico vedrà l’edizione vip del salone, con tante guest come non le hanno mai viste”.

Federico Fashion style con Guendalina Tavassi e il compagno

Alcune di queste ‘guest star', insieme ad altri vip e amici, hanno animato la grande festa di presentazione tenutasi al Gus a Roma. La prima ad arrivare è Flavia Vento, vestita di bianco, e poi un susseguirsi di arrivi: Simone Di Pasquale e Moreno Porcu, Anastasia Kuzmina, che con Federico ha condiviso l’esperienza di Ballando con le Stelle, Alessia Fabiani, Anna Pettinelli con la figlia Carolina, Nathalie Caldonazzo, Guendalina Tavassi, l’amico imprenditore caprese Fabio Palazzi con il chirurgo estetico Antonio Capraro, Antonella Mosetti, Maria Monsè, Alma Manera, Fiore Argento, Amedeo Goria, Francesco Chiofano, la giornalista della Rai Mariella Anziano, Nadia Bengala, Agostino Penna, il discografico Gianni Testa con il cantautore Giovanni Segreti Bruno, Antonio Zequila ed infine Enrica Bonaccorti in elegantissimo abito nero.

Federico Fashion style con l'amica Alessia Fabiani

Tra polpette finger e primi gourmet sul ritmo di celeberrimi brani eseguiti dal gruppo tarantino Banana’s Republiq, la serata è stata una delle solite goderecce e mondane. E alla fine la proiezione del promo ufficiale del programma, dove compaiono, oltre alle intervenute alla festa, anche tutte le altre celebrities che hanno preso parte al programma come Valeria Varini, Alba Parietti e tante altre. Balli scatenati e torta finale con tanto di servizio fotografico da inviare ai giornali alle prime ore di questa mattina.