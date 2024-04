video suggerito

Federico Fashion Style aggredito in treno: “Preso a schiaffi perché omosessuale, è vergognoso” Federico Fashion Style è stato aggredito mentre viaggiava in treno perché omosessuale: “Preso a schiaffi e un pugno in faccia davanti agli occhi di tutti. Essere insultato per l’orientamento sessuale è vergognoso, ancora esistono gli omofobi”. Il noto parrucchiere si trova ora in ospedale per accertamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto ciò". Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, è stato aggredito mentre viaggiava in treno per via del suo orientamento sessuale. Il noto parrucchiere delle star è stato preso a schiaffi e pugni in faccia e ora si trova in ospedale per alcuni accertamenti.

Il racconto di Federico Fashion Style

Con alcune storie Instagram, Federico Fashion Style ha raccontato quanto gli è accaduto mentre viaggiava in treno: "Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti". Il noto parrucchiere è stato insultato e aggredito perché omosessuale: "Essere insultato e aggredito per l'orientamento sessuale è vergognoso! È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo". Lauri in lacrime si è poi sfogato, dicendo che "ancora esistono gli omofobi di me**a" e persone che si rivolgono a lui chiamandolo "frocio di me**a".

Come sta Federico Fashion Style dopo l'aggressione

Federico Fashion Style ha poi fatto sapere, con le lacrime agli occhi per l'accaduto, di essere in ospedale per sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari. Ha anche voluto ringraziare coloro che gli hanno mandato messaggi di supporto e che si sono preoccupati per la sua salute fisica.