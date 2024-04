Federico Massaro del GF: “Hanno provato a derubarmi mentre tornavo a casa, sono delle me**e”

video suggerito

Federico Massaro, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stato vittima di un tentativo di furto. Il modello ha denunciato l'accaduto in un video su Instagram. Nella storia pubblicata sui social scrive: "Piccola avventura serale. Ladri che non sanno fare i ladri".

"Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa"

Dopo aver trascorso una serata ai Navigli in compagnia di alcuni amici, Federico Massaro si è poi spostato nella zona vicino alla Stazione Centrale a Milano. Lì è stato raggiunto da due ragazzi. "Un tipo mi fa ‘bello stile' – racconta Massaro in un video pubblicato sulle sue storie Instagram – poi arriva un suo amico che si avvicina alla mia collana per strapparmela ma rimane appesa al mio collo".

"Sono la persona sbagliata, vi conviene correre"

"Dopo aver visto che mi avevano spaccato la collana, li ho guardati negli occhi e ho detto ‘Sono la persona sbagliata, vi conviene correre‘" continua Federico Massaro. Il modello ha aggiunto che vederli scappare è stata una soddisfazione. "Non è la prima volta che mi succede una cosa del genere, in passato però sono stato uno spettatore – rivela l'ex gieffino – Una girono ero con il mio migliore amico e abbiamo assistito a una scena del genere. Vederli correre via è stata una soddisfazione che non potete immaginare". Massaro, una volta tornato a casa, ha provato ad aggiustare la collana. "La vicenda mi ha un po' intristito ma alla fine è andato tutto bene. Merde che non siete altro" conclude Federico. Il modello – volto di punta del marchio di abbigliamento Dolce&Gabbana – è nato a Milano ma vive a Seul. Il lavoro nel mondo della moda è iniziato grazie a un incontro fortunato avvenuto per strada con Ewa Ades, Fondatrice e direttrice della Ewa Talents Management, agenzia di Milano. Il suo profilo Instagram conta circa 186 mila followers, costantemente aggiornati sulla vita privata di Federico Massaro.